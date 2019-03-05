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Банковские новости
Все последние события банковской сферы, новости банков России
- 21:55 АКРА подтвердило МКБ рейтинг на уровне «А(RU)» со «стабильным» прогнозом Banki.ru 1457 1
- 20:21 Сбербанк зарегистрировал еще около 200 доменов Banki.ru 2814 3
- 16:23 Qrator Labs: 55,3% банков и платежных систем в России увеличивают ИБ-бюджет с 2016 года Банкир 901
- 15:45 ЦБ рекомендует банкам ускорить погашение ипотеки при выплате заемщиком своего долга Banki.ru 8380
- 15:00 Арбитраж по иску ЦБ признал банкротом ростовский Донхлеббанк РАПСИ 825
- 13:59 Росгосстрах Банк отказался от обычных вкладов Banki.ru 8233 10
- 13:04 Sberbank Private Banking готовится к запуску платформы по инвестиционному консультированию Banki.ru 1376
- 12:12 ВС подтвердил взыскание с экс-главы банка «Универсальный Кредит» Сизякова 1 млрд рублей РАПСИ 1221
- 12:10 Уставный капитал Московского Индустриального Банка уменьшен до рубля Banki.ru 4009 3
- 08:53 Банк ДОМ.РФ получил убытки из-за резервов Коммерсант 3099
- 08:01 Клиенты банка «Ак Барс» жалуются на невыплату кешбэка Banki.ru 6090 14
- 22:34 ЦБ предлагает санируемым банкам налоговую льготу при списании обязательств перед бывшими владельцами Banki.ru 1998 1
- 21:54 АСВ требует почти 2,9 млрд рублей с бывших руководителей банка «Банкирский Дом» Banki.ru 1941
- 19:28 Суд удовлетворил иск Промсвязьбанка об отмене сделок на 60 млрд рублей RNS 2412
- 18:11 Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам ощутимо повысилась Banki.ru 27561 3
- 16:07 ВТБ предоставил строительному холдингу Renaissance кредит в объеме 10,2 млрд рублей Banki.ru 1755
- 15:30 ЦБ: банки будут получать информацию только о «высокорисковых» клиентах-отказниках Banki.ru 1844
- 13:59 ЮниКредит Банк присоединился к возобновленным программам льготного автокредитования Banki.ru 3113 1
- 13:51 Банк «Траст» готовит план реструктуризации долгов «ЮТэйр» ТАСС 1027
- 13:41 СМИ: карты «Мир» забрали у Visa и Mastercard больше 10% рынка платежей РБК 1430
- 11:52 Из Локо-Банка ушли иностранные акционеры Banki.ru 4299 5
- 10:32 Кассация отказала двум компаниям во взыскании с Пробизнесбанка 327 млн рублей убытков РАПСИ 979
- 21:36 АКРА подтвердило рейтинг Фольксваген Банка Рус на уровне «AAA(RU)» Banki.ru 5279
- 20:29 ФАС оштрафовала Сбербанк на 105 тыс. рублей за СМС-рассылку Banki.ru 13072 4
- 19:53 Арбитраж продлил на полгода процедуру реализации имущества бизнесмена Мотылева РАПСИ 3291
- 19:31 АКРА подтвердило кредитный рейтинг Экспобанка на уровне «BBB+(RU)» Banki.ru 2643
- 18:27 Сбербанк пообещал выгонять бродяг из круглосуточных офисов в Подмосковье Banki.ru 4652 15
- 22:55 АСВ требует с бывших руководителей банка «Акция» 427 млн рублей Banki.ru 6820
- 22:48 Суд вновь отказал в аресте имущества руководства банка «Адмиралтейский» на 1,9 млрд рублей РАПСИ 3754
- 22:42 «Эксперт РА» присвоило рейтинг Алеф-Банку на уровне «ruB+» Banki.ru 2740
- 20:28 АСВ хочет взыскать с бывшего руководства Росавтобанка убытки в размере 1 млрд рублей Banki.ru 1751
- 20:01 ЦБ привлек к административной ответственности руководителя банка «Металлург» Banki.ru 1630
- 18:05 Банки и торговые сети не поддержали идею госрегулирования комиссий при безналичной оплате RNS 1446 1
- 16:05 Кабмин выдвинул кандидатов в набсовет ВТБ Banki.ru 1239
- 14:09 «Эксперт РА» подтвердило Челябинвестбанку рейтинг «ruА» Banki.ru 651
- 11:18 Годовая чистая прибыль «ДОМ.РФ» по МСФО выросла на 7,2%, до 19,3 млрд рублей Banki.ru 751
- 10:11 ЦБ аннулировал лицензию Жилстройбанка Banki.ru 5004 1
- 22:46 Греф: снижение тарифов эквайринга и СБП могут обойтись Сбербанку максимум в 3—4% прибыли Прайм 3101 3
- 21:36 АКРА повысило кредитный рейтинг РН Банка до уровня «ААА(RU)» Banki.ru 1766
- 21:17 Суд обязал бывшего топ-менеджера «ФК Открытие» вернуть банку 26 млн рублей премии Ведомости 4293 3
- 19:30 ФСИН: сотрудники службы смогут получать зарплату в любом из 25 банков с госучастием Коммерсант 2280 1
- 18:26 Сбербанк прогнозирует снижение ставок по ипотеке до 8% Banki.ru 2069
- 18:19 Греф: «Думаю, что у нас будут хорошие выплаты по дивидендам» Banki.ru 1800 6
- 18:12 СМИ: экс-глава «Роснефти» вернул ВТБ привлеченные на покупку нефтяного бизнеса 4 млрд долларов РБК 1606
- 17:51 Россельхозбанк прокомментировал информацию о техническом сбое в мобильном и интернет-банке Banki.ru 1601 5
- 17:44 ЦБ: банки обязаны называть клиенту причину отказа в обслуживании или проведении операции Banki.ru 3725 3
- 16:16 ВТБ продолжает тестировать Систему быстрых платежей на ограниченном круге участников Banki.ru 1978
- 14:23 В «Восточном» рассказали, почему пришлось отложить допэмиссию ТАСС 1567
- 13:53 В работе мобильного банка «Открытие» возможны ограничения Banki.ru 1934 2
- 13:31 Ситибанк 15 марта закроет два отделения в Москве Banki.ru 1549
- 12:03 Онлайн-банк ВТБ временно недоступен Banki.ru 2336 6
- 12:02 Сбербанк закончил 2018 год с прибылью по всем странам присутствия Banki.ru 1106
- 11:49 Сбербанк вновь продлил срок ожидаемого закрытия сделки по продаже Denizbank Banki.ru 1124
- 11:12 Штат группы Сбербанка уменьшился в 2018 году на 16,5 тыс. человек Banki.ru 2612
- 10:10 Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за 2018 год достигла 831,7 млрд рублей Banki.ru 2829