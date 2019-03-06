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Банковские новости
Все последние события банковской сферы, новости банков России
- 22:41 Камчаткомагропромбанк оспорил в суде приказ ЦБ РФ об отзыве лицензии РАПСИ 1012
- 22:09 Суд обязал ускорить рассмотрение требования АСВ к банкиру Мусину на 21,5 млрд рублей РАПСИ 1187
- 21:27 Газпромбанк избавился от доли в «МегаФоне» Banki.ru 1011
- 21:04 В набсовет ВТБ предложили включить Задорнова и Соколова Banki.ru 1328
- 20:23 Московское подразделение банка ING заподозрили в участии в схеме по отмыванию «Тройки Диалог» Banki.ru 1826
- 20:10 АСВ меняет подход к урегулированию задолженности с заемщиками ликвидируемых финорганизаций Banki.ru 1752
- 19:05 АСВ: объем выплат вкладчикам банков с отозванной лицензией сократился в 2018 году в два раза Banki.ru 1900
- 15:47 Банк «Восточный» открыл новый офис в Карелии Banki.ru 1427
- 14:34 ЦБ обнаружил в Радиотехбанке «дыру» на 203 млн рублей Banki.ru 2534 1
- 13:27 РНКБ присоединился к возобновленным программам льготного автокредитования Banki.ru 3844 1
- 12:32 РФК не знает о намерении венесуэльских компаний перевести счета в банк ТАСС 963
- 10:47 Суд принял решение о принудительной ликвидации Руссобанка Banki.ru 1747 1
- 08:37 В «Эксперт РА» назвали признаки грядущего краха банка РИА Новости 14907 14
- 21:55 АКРА подтвердило МКБ рейтинг на уровне «А(RU)» со «стабильным» прогнозом Banki.ru 2580
- 20:21 Сбербанк зарегистрировал еще около 200 доменов Banki.ru 4303 3
- 16:23 Qrator Labs: 55,3% банков и платежных систем в России увеличивают ИБ-бюджет с 2016 года Банкир 1011
- 15:45 ЦБ рекомендует банкам ускорить погашение ипотеки при выплате заемщиком своего долга Banki.ru 13683
- 15:00 Арбитраж по иску ЦБ признал банкротом ростовский Донхлеббанк РАПСИ 919
- 13:59 Росгосстрах Банк отказался от обычных вкладов Banki.ru 10096 12
- 13:04 Sberbank Private Banking готовится к запуску платформы по инвестиционному консультированию Banki.ru 1571
- 12:12 ВС подтвердил взыскание с экс-главы банка «Универсальный Кредит» Сизякова 1 млрд рублей РАПСИ 1269
- 12:10 Уставный капитал Московского Индустриального Банка уменьшен до рубля Banki.ru 4644 4
- 08:53 Банк ДОМ.РФ получил убытки из-за резервов Коммерсант 3511
- 08:01 Клиенты банка «Ак Барс» жалуются на невыплату кешбэка Banki.ru 6876 14
- 22:34 ЦБ предлагает санируемым банкам налоговую льготу при списании обязательств перед бывшими владельцами Banki.ru 2027 1
- 21:54 АСВ требует почти 2,9 млрд рублей с бывших руководителей банка «Банкирский Дом» Banki.ru 1989
- 19:28 Суд удовлетворил иск Промсвязьбанка об отмене сделок на 60 млрд рублей RNS 2449
- 18:11 Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам ощутимо повысилась Banki.ru 30856 3
- 16:07 ВТБ предоставил строительному холдингу Renaissance кредит в объеме 10,2 млрд рублей Banki.ru 1800
- 15:30 ЦБ: банки будут получать информацию только о «высокорисковых» клиентах-отказниках Banki.ru 1880
- 13:51 Банк «Траст» готовит план реструктуризации долгов «ЮТэйр» ТАСС 1050
- 13:41 СМИ: карты «Мир» забрали у Visa и Mastercard больше 10% рынка платежей РБК 1474
- 11:52 Из Локо-Банка ушли иностранные акционеры Banki.ru 4371 5
- 10:32 Кассация отказала двум компаниям во взыскании с Пробизнесбанка 327 млн рублей убытков РАПСИ 992
- 21:36 АКРА подтвердило рейтинг Фольксваген Банка Рус на уровне «AAA(RU)» Banki.ru 5292
- 20:29 ФАС оштрафовала Сбербанк на 105 тыс. рублей за СМС-рассылку Banki.ru 13126 4
- 19:53 Арбитраж продлил на полгода процедуру реализации имущества бизнесмена Мотылева РАПСИ 3309
- 19:31 АКРА подтвердило кредитный рейтинг Экспобанка на уровне «BBB+(RU)» Banki.ru 2661
- 18:27 Сбербанк пообещал выгонять бродяг из круглосуточных офисов в Подмосковье Banki.ru 4692 15
- 22:55 АСВ требует с бывших руководителей банка «Акция» 427 млн рублей Banki.ru 6838
- 22:48 Суд вновь отказал в аресте имущества руководства банка «Адмиралтейский» на 1,9 млрд рублей РАПСИ 3768
- 22:42 «Эксперт РА» присвоило рейтинг Алеф-Банку на уровне «ruB+» Banki.ru 2752
- 20:28 АСВ хочет взыскать с бывшего руководства Росавтобанка убытки в размере 1 млрд рублей Banki.ru 1767
- 20:01 ЦБ привлек к административной ответственности руководителя банка «Металлург» Banki.ru 1641
- 18:05 Банки и торговые сети не поддержали идею госрегулирования комиссий при безналичной оплате RNS 1448 1
- 16:05 Кабмин выдвинул кандидатов в набсовет ВТБ Banki.ru 1253
- 14:09 «Эксперт РА» подтвердило Челябинвестбанку рейтинг «ruА» Banki.ru 653
- 11:18 Годовая чистая прибыль «ДОМ.РФ» по МСФО выросла на 7,2%, до 19,3 млрд рублей Banki.ru 760
- 10:11 ЦБ аннулировал лицензию Жилстройбанка Banki.ru 5040 1
- 22:46 Греф: снижение тарифов эквайринга и СБП могут обойтись Сбербанку максимум в 3—4% прибыли Прайм 3113 3
- 21:36 АКРА повысило кредитный рейтинг РН Банка до уровня «ААА(RU)» Banki.ru 1776
- 21:17 Суд обязал бывшего топ-менеджера «ФК Открытие» вернуть банку 26 млн рублей премии Ведомости 4309 3
- 19:30 ФСИН: сотрудники службы смогут получать зарплату в любом из 25 банков с госучастием Коммерсант 2289 1
- 18:26 Сбербанк прогнозирует снижение ставок по ипотеке до 8% Banki.ru 2085
- 18:19 Греф: «Думаю, что у нас будут хорошие выплаты по дивидендам» Banki.ru 1811 6