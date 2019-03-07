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Банковские новости
Все последние события банковской сферы, новости банков России
- 20:22 Представитель учредителей Уралтрансбанка обжаловал решение о банкротстве РАПСИ 3464
- 17:04 В Сбербанке прокомментировали регистрацию почти 200 новых доменов Banki.ru 2959
- 14:57 Чистая прибыль МКБ по МСФО за 2018 год выросла на 31,5% — до 27,2 млрд рублей Banki.ru 1464
- 14:37 Национальный Расчетный Депозитарий стал первым ЦД — пользователем услуги gpi от SWIFT Банкир.Ру 1093
- 13:27 Балтинвестбанк присоединился к возобновленным программам льготного автокредитования Banki.ru 4483 1
- 12:45 Moody's отозвало рейтинги Еврофинанс Моснарбанка Banki.ru 1233
- 11:44 ЦБ сохранил нулевую антициклическую надбавку и действующие надбавки к коэффициентам риска Banki.ru 1055
- 10:49 Сбербанк заработал в феврале 70,1 млрд рублей по РСБУ, за два месяца — 143,8 млрд Banki.ru 3419
- 09:16 АСВ: выплаты клиентам Роскомснаббанка начнутся не позднее 21 марта Banki.ru 1421
- 08:19 ЦБ отозвал лицензию у Роскомснаббанка Banki.ru 6458 18
- 22:41 Камчаткомагропромбанк оспорил в суде приказ ЦБ РФ об отзыве лицензии РАПСИ 2134
- 22:09 Суд обязал ускорить рассмотрение требования АСВ к банкиру Мусину на 21,5 млрд рублей РАПСИ 1909
- 21:27 Газпромбанк избавился от доли в «МегаФоне» Banki.ru 1725
- 21:04 В набсовет ВТБ предложили включить Задорнова и Соколова Banki.ru 2322
- 20:23 Московское подразделение банка ING заподозрили в участии в схеме по отмыванию «Тройки Диалог» Banki.ru 2448 1
- 20:10 АСВ меняет подход к урегулированию задолженности с заемщиками ликвидируемых финорганизаций Banki.ru 2624
- 19:05 АСВ: объем выплат вкладчикам банков с отозванной лицензией сократился в 2018 году в два раза Banki.ru 2420
- 15:47 Банк «Восточный» открыл новый офис в Карелии Banki.ru 1568
- 14:34 ЦБ обнаружил в Радиотехбанке «дыру» на 203 млн рублей Banki.ru 2723 1
- 12:32 РФК не знает о намерении венесуэльских компаний перевести счета в банк ТАСС 1021
- 10:47 Суд принял решение о принудительной ликвидации Руссобанка Banki.ru 1847 1
- 08:37 В «Эксперт РА» назвали признаки грядущего краха банка РИА Новости 17591 18
- 21:55 АКРА подтвердило МКБ рейтинг на уровне «А(RU)» со «стабильным» прогнозом Banki.ru 2678
- 20:21 Сбербанк зарегистрировал еще около 200 доменов Banki.ru 4423 3
- 16:23 Qrator Labs: 55,3% банков и платежных систем в России увеличивают ИБ-бюджет с 2016 года Банкир 1029
- 15:45 ЦБ рекомендует банкам ускорить погашение ипотеки при выплате заемщиком своего долга Banki.ru 14036
- 15:00 Арбитраж по иску ЦБ признал банкротом ростовский Донхлеббанк РАПСИ 945
- 13:59 Росгосстрах Банк отказался от обычных вкладов Banki.ru 10332 12
- 13:04 Sberbank Private Banking готовится к запуску платформы по инвестиционному консультированию Banki.ru 1615
- 12:12 ВС подтвердил взыскание с экс-главы банка «Универсальный Кредит» Сизякова 1 млрд рублей РАПСИ 1290
- 12:10 Уставный капитал Московского Индустриального Банка уменьшен до рубля Banki.ru 4841 4
- 08:53 Банк ДОМ.РФ получил убытки из-за резервов Коммерсант 3690
- 08:01 Клиенты банка «Ак Барс» жалуются на невыплату кешбэка Banki.ru 7131 15
- 22:34 ЦБ предлагает санируемым банкам налоговую льготу при списании обязательств перед бывшими владельцами Banki.ru 2050 1
- 21:54 АСВ требует почти 2,9 млрд рублей с бывших руководителей банка «Банкирский Дом» Banki.ru 2022
- 19:28 Суд удовлетворил иск Промсвязьбанка об отмене сделок на 60 млрд рублей RNS 2470
- 18:11 Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам ощутимо повысилась Banki.ru 31599 4
- 16:07 ВТБ предоставил строительному холдингу Renaissance кредит в объеме 10,2 млрд рублей Banki.ru 1845
- 15:30 ЦБ: банки будут получать информацию только о «высокорисковых» клиентах-отказниках Banki.ru 1909
- 13:51 Банк «Траст» готовит план реструктуризации долгов «ЮТэйр» ТАСС 1082
- 13:41 СМИ: карты «Мир» забрали у Visa и Mastercard больше 10% рынка платежей РБК 1494
- 11:52 Из Локо-Банка ушли иностранные акционеры Banki.ru 4432 5
- 10:32 Кассация отказала двум компаниям во взыскании с Пробизнесбанка 327 млн рублей убытков РАПСИ 1010
- 21:36 АКРА подтвердило рейтинг Фольксваген Банка Рус на уровне «AAA(RU)» Banki.ru 5323
- 20:29 ФАС оштрафовала Сбербанк на 105 тыс. рублей за СМС-рассылку Banki.ru 13186 4
- 19:53 Арбитраж продлил на полгода процедуру реализации имущества бизнесмена Мотылева РАПСИ 3331
- 19:31 АКРА подтвердило кредитный рейтинг Экспобанка на уровне «BBB+(RU)» Banki.ru 2692
- 18:27 Сбербанк пообещал выгонять бродяг из круглосуточных офисов в Подмосковье Banki.ru 4743 15
- 22:55 АСВ требует с бывших руководителей банка «Акция» 427 млн рублей Banki.ru 6873
- 22:48 Суд вновь отказал в аресте имущества руководства банка «Адмиралтейский» на 1,9 млрд рублей РАПСИ 3790
- 22:42 «Эксперт РА» присвоило рейтинг Алеф-Банку на уровне «ruB+» Banki.ru 2775
- 20:28 АСВ хочет взыскать с бывшего руководства Росавтобанка убытки в размере 1 млрд рублей Banki.ru 1796
- 20:01 ЦБ привлек к административной ответственности руководителя банка «Металлург» Banki.ru 1663
- 18:05 Банки и торговые сети не поддержали идею госрегулирования комиссий при безналичной оплате RNS 1458 1
- 16:05 Кабмин выдвинул кандидатов в набсовет ВТБ Banki.ru 1289