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Банковские новости
Все последние события банковской сферы, новости банков России
- 22:57 Бывший IT-подрядчик ЧМ-2018 задолжал Сбербанку 2,7 млрд рублей РАПСИ 801 1
- 22:32 Суд наложил арест на имущество экс-топов Регионального Банка Развития по иску АСВ на 2 млрд рублей Banki.ru 662
- 22:28 «Рокетбанк» снова начнет обслуживать нерезидентов Banki.ru 472
- 21:55 «Рокетбанк» предложит клиентам несколько новых продуктов Banki.ru 958
- 21:09 Промсвязьбанку назначили в Нижегородской области штраф в 150 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе Banki.ru 1122
- 19:52 АСВ добилось банкротства Финарс Банка вместо его ликвидации Banki.ru 686
- 19:20 Банк «Открытие» довел долю в «Таможенной карте» до 96,79% Banki.ru 1091
- 18:43 Альфа-Банк предупредил о плановых техработах в мобильном и интернет-банке в ночь на 13 марта Banki.ru 517
- 17:56 СМИ: ВТБ договорился о передаче Росимуществу доли в Еврофинанс Моснарбанке Reuters 804
- 15:54 «Эксперт РА» присвоило рейтинг Профессионал Банку на уровне «ruB-» со «стабильным» прогнозом Banki.ru 806
- 15:35 Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам осталась на уровне 7,68% Banki.ru 2199
- 15:12 «Эксперт РА» подтвердило рейтинг РФК-Банка на уровне «ruBB+» со «стабильным» прогнозом Banki.ru 1036
- 14:10 ЦБ: тенденция к росту кредитных ставок в начале этого года наиболее заметно проявилась в ипотеке Banki.ru 1454
- 13:55 ЦБ: депозитная активность банков может указывать на отсутствие ожиданий по дальнейшему росту ставок Banki.ru 3831 1
- 12:44 Структурный профицит ликвидности банковского сектора увеличился в феврале на 0,9 трлн рублей Banki.ru 868 1
- 11:49 «Настюша» требует признать банкротом бывшего предправления ПСБ Дмитрия Ананьева ТАСС 1253
- 11:37 TCS Group в марте выплатит акционерам промежуточные дивиденды на 58,4 млн долларов Banki.ru 622
- 11:03 TCS Group Олега Тинькова рассчитывает как минимум на 35 млрд рублей чистой прибыли за 2019 год Banki.ru 2023
- 10:50 TCS Group Тинькова получила в 2018 году рекордную чистую прибыль по МСФО в размере 27,1 млрд рублей Banki.ru 1102
- 08:57 Банки не спешат работать с электронными закладными по ипотеке Ведомости 1044 1
- 22:46 Совкомбанк и МКБ допущены до аукциона по продаже Азиатско-Тихоокеанского Банка ТАСС 2890
- 22:02 Газпромбанк: санкции США против Еврофинанс Моснарбанка не отразятся на ГПБ как его миноритарии Прайм 1732
- 20:22 Еврофинанс Моснарбанк прокомментировал попадание в список санкций США Banki.ru 2164
- 19:04 Златкомбанк признан банкротом Banki.ru 1680
- 18:42 Росфинмониторинг уточнил, что 350 млн долларов было отмыто через Пробизнесбанк ТАСС 2079
- 18:16 Суд решил взыскать с экс-совладельца Промсвязьбанка 2,8 млрд рублей в пользу «Настюши» RNS 1820
- 17:21 Минфин США ввел санкции против Еврофинанс Моснарбанка из-за Венесуэлы RNS 2082 2
- 17:02 ВТБ подал жалобу в Европейский суд на решение о сохранении санкций против банка ТАСС 1177
- 16:50 Суд заочно арестовал экс-главу банка «Открытие» ТАСС 1766
- 16:25 Обвиненный в растрате экс-глава банка «Открытие» нашелся в Израиле РИА Новости 3153
- 15:15 Росфинмониторинг: через Промсвязьбанк отмыли около 350 млн долларов Banki.ru 2296 1
- 13:47 Центробанк: приток иностранного капитала в РФ продолжился в феврале Banki.ru 896 1
- 09:36 Тимер Банк решил засекретить подлежащую раскрытию информацию Коммерсант 1366
- 09:32 Финансовые обязательства уфимского Роскомснаббанка превышают 22 млрд рублей ТАСС 1385 1
- 09:10 «Токсичные» активы братьев Ананьевых переданы в банк «Траст» РБК 4203 4
- 08:30 Центробанк обратился в суд для ликвидации Камчаткомагропромбанка ТАСС 684
- 20:22 Представитель учредителей Уралтрансбанка обжаловал решение о банкротстве РАПСИ 4339
- 17:04 В Сбербанке прокомментировали регистрацию почти 200 новых доменов Banki.ru 3830
- 14:57 Чистая прибыль МКБ по МСФО за 2018 год выросла на 31,5% — до 27,2 млрд рублей Banki.ru 1747
- 14:37 Национальный Расчетный Депозитарий стал первым ЦД — пользователем услуги gpi от SWIFT Банкир.Ру 1285
- 13:27 Балтинвестбанк присоединился к возобновленным программам льготного автокредитования Banki.ru 4622 1
- 12:45 Moody's отозвало рейтинги Еврофинанс Моснарбанка Banki.ru 1425
- 11:44 ЦБ сохранил нулевую антициклическую надбавку и действующие надбавки к коэффициентам риска Banki.ru 1222
- 10:49 Сбербанк заработал в феврале 70,1 млрд рублей по РСБУ, за два месяца — 143,8 млрд Banki.ru 3947
- 09:16 АСВ: выплаты клиентам Роскомснаббанка начнутся не позднее 21 марта Banki.ru 1881
- 08:19 ЦБ отозвал лицензию у Роскомснаббанка Banki.ru 7622 20
- 22:41 Камчаткомагропромбанк оспорил в суде приказ ЦБ РФ об отзыве лицензии РАПСИ 2246
- 22:09 Суд обязал ускорить рассмотрение требования АСВ к банкиру Мусину на 21,5 млрд рублей РАПСИ 1987
- 21:27 Газпромбанк избавился от доли в «МегаФоне» Banki.ru 1831
- 21:04 В набсовет ВТБ предложили включить Задорнова и Соколова Banki.ru 2451
- 20:23 Московское подразделение банка ING заподозрили в участии в схеме по отмыванию «Тройки Диалог» Banki.ru 2535 1
- 20:10 АСВ меняет подход к урегулированию задолженности с заемщиками ликвидируемых финорганизаций Banki.ru 2834
- 19:05 АСВ: объем выплат вкладчикам банков с отозванной лицензией сократился в 2018 году в два раза Banki.ru 2557
- 15:47 Банк «Восточный» открыл новый офис в Карелии Banki.ru 1709
- 14:34 ЦБ обнаружил в Радиотехбанке «дыру» на 203 млн рублей Banki.ru 2841 1