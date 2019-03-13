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Банковские новости
Все последние события банковской сферы, новости банков России
- 19:50 Чистая прибыль Промсвязьбанка в 2018 году составила 1,7 млрд рублей по МСФО Banki.ru 639
- 18:49 «ДОМ.РФ» и Frank RG оценили объем выдачи ипотеки в феврале в 215—220 млрд рублей Banki.ru 558
- 18:15 УБРиР изменил систему управления региональной сетью Banki.ru 920 3
- 17:51 Райффайзенбанк не обнаружил подозрительных операций, связанных с отмыванием денег ТАСС 891 1
- 17:08 Банк ДОМ.РФ подал иск о банкротстве гендиректора Urban Group RNS 894 1
- 16:37 Банк «Открытие» профинансировал поставку в лизинг «ЛУКОЙЛу» вагонов-цистерн на 3,3 млрд рублей Banki.ru 693
- 14:48 ЦБ уточнил порядок расчета кредитными организациями величины рыночного риска Banki.ru 1263
- 14:27 Райффайзенбанк проведет в ночь на 14 марта плановые технические работы Banki.ru 712
- 14:23 Еврофинанс Моснарбанк из-за санкций с 11 марта прекратил проводить платежи в долларах Banki.ru 1892 1
- 14:10 В Екатеринбурге открылся офис Сбербанка с музейной экспозицией Banki.ru 1002
- 13:56 Прибыль группы Raiffeisen за 2018 год достигла 1,27 млрд евро, российского бизнеса — 455 млн евро Banki.ru 1003
- 13:37 В «Рокетбанке» подтвердили уход его основателей Banki.ru 2799 3
- 12:38 ЦБ: доля нерезидентов в российской банковской системе по итогам 2018 года снизилась до 14,52% Banki.ru 1253
- 12:20 Visa и Mastercard приостановили обслуживание карт Еврофинанс Моснарбанка из-за санкций Banki.ru 2438 33
- 12:08 Моисеев: Промсвязьбанк будет докапитализирован правительством на 50 млрд рублей Banki.ru 1650 3
- 11:42 Банк «Открытие»: более половины клиентов используют биометрию для авторизации Банкир.Ру 1490
- 10:35 В МИД прокомментировали санкции США против Еврофинанс Моснарбанка Banki.ru 1365
- 10:00 Обзор: банковский сектор в 2018 году Banki.ru 1344
- 22:57 Бывший IT-подрядчик ЧМ-2018 задолжал Сбербанку 2,7 млрд рублей РАПСИ 3099 1
- 22:32 Суд наложил арест на имущество экс-топов Регионального Банка Развития по иску АСВ на 2 млрд рублей Banki.ru 1643
- 22:28 «Рокетбанк» снова начнет обслуживать нерезидентов Banki.ru 1383 1
- 21:55 «Рокетбанк» предложит клиентам несколько новых продуктов Banki.ru 2615 2
- 21:09 Промсвязьбанку назначили в Нижегородской области штраф в 150 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе Banki.ru 2005 1
- 19:52 АСВ добилось банкротства Финарс Банка вместо его ликвидации Banki.ru 1014
- 19:20 Банк «Открытие» довел долю в «Таможенной карте» до 96,79% Banki.ru 1666
- 18:43 Альфа-Банк предупредил о плановых техработах в мобильном и интернет-банке в ночь на 13 марта Banki.ru 611
- 17:56 СМИ: ВТБ договорился о передаче Росимуществу доли в Еврофинанс Моснарбанке Reuters 1002
- 15:54 «Эксперт РА» присвоило рейтинг Профессионал Банку на уровне «ruB-» со «стабильным» прогнозом Banki.ru 900
- 15:35 Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам осталась на уровне 7,68% Banki.ru 3142
- 15:12 «Эксперт РА» подтвердило рейтинг РФК-Банка на уровне «ruBB+» со «стабильным» прогнозом Banki.ru 1117
- 14:10 ЦБ: тенденция к росту кредитных ставок в начале этого года наиболее заметно проявилась в ипотеке Banki.ru 1724
- 13:55 ЦБ: депозитная активность банков может указывать на отсутствие ожиданий по дальнейшему росту ставок Banki.ru 4444 1
- 12:44 Структурный профицит ликвидности банковского сектора увеличился в феврале на 0,9 трлн рублей Banki.ru 906 1
- 11:49 «Настюша» требует признать банкротом бывшего предправления ПСБ Дмитрия Ананьева ТАСС 1379
- 11:37 TCS Group в марте выплатит акционерам промежуточные дивиденды на 58,4 млн долларов Banki.ru 689
- 11:03 TCS Group Олега Тинькова рассчитывает как минимум на 35 млрд рублей чистой прибыли за 2019 год Banki.ru 2322
- 10:50 TCS Group Тинькова получила в 2018 году рекордную чистую прибыль по МСФО в размере 27,1 млрд рублей Banki.ru 1274
- 08:57 Банки не спешат работать с электронными закладными по ипотеке Ведомости 1165 1
- 22:46 Совкомбанк и МКБ допущены до аукциона по продаже Азиатско-Тихоокеанского Банка ТАСС 3174
- 22:02 Газпромбанк: санкции США против Еврофинанс Моснарбанка не отразятся на ГПБ как его миноритарии Прайм 1776
- 20:22 Еврофинанс Моснарбанк прокомментировал попадание в список санкций США Banki.ru 2226
- 19:04 Златкомбанк признан банкротом Banki.ru 1697
- 18:42 Росфинмониторинг уточнил, что 350 млн долларов было отмыто через Пробизнесбанк ТАСС 2117
- 18:16 Суд решил взыскать с экс-совладельца Промсвязьбанка 2,8 млрд рублей в пользу «Настюши» RNS 1850
- 17:21 Минфин США ввел санкции против Еврофинанс Моснарбанка из-за Венесуэлы RNS 2121 2
- 17:02 ВТБ подал жалобу в Европейский суд на решение о сохранении санкций против банка ТАСС 1208
- 16:50 Суд заочно арестовал экс-главу банка «Открытие» ТАСС 1795
- 16:25 Обвиненный в растрате экс-глава банка «Открытие» нашелся в Израиле РИА Новости 3191
- 15:15 Росфинмониторинг: через Промсвязьбанк отмыли около 350 млн долларов Banki.ru 2360 1
- 13:47 Центробанк: приток иностранного капитала в РФ продолжился в феврале Banki.ru 909 1
- 09:36 Тимер Банк решил засекретить подлежащую раскрытию информацию Коммерсант 1378
- 09:32 Финансовые обязательства уфимского Роскомснаббанка превышают 22 млрд рублей ТАСС 1457 1
- 09:10 «Токсичные» активы братьев Ананьевых переданы в банк «Траст» РБК 4248 4
- 08:30 Центробанк обратился в суд для ликвидации Камчаткомагропромбанка ТАСС 691