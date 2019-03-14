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Банковские новости
Все последние события банковской сферы, новости банков России
- 11:59 Тинькофф Банк займется обучением школьников и студентов Ведомости 271
- 08:56 АСВ: выплаты клиентам РТС-Банка начнутся не позднее 28 марта Banki.ru 589
- 08:05 ЦБ лишил лицензии РТС-Банк Banki.ru 4544 3
- 08:01 «Эксперт РА»: российские банки могут получить рекордную прибыль в 2019 году Banki.ru 1134
- 00:01 ЦБ проведет аукцион по продаже Азиатско-Тихоокеанского Банка. Главное о сделке Banki.ru 8560 2
- 21:34 Суд: бизнесмен Мотылев задолжал банку «Российский Кредит» 33,2 млрд рублей РАПСИ 2632 1
- 21:07 Претензию к миноритариям банка «Восточный» рассмотрят без ответчиков РИА Новости 2362
- 19:50 Чистая прибыль Промсвязьбанка в 2018 году составила 1,7 млрд рублей по МСФО Banki.ru 1616 2
- 18:49 «ДОМ.РФ» и Frank RG оценили объем выдачи ипотеки в феврале в 215—220 млрд рублей Banki.ru 982
- 18:15 УБРиР изменил систему управления региональной сетью Banki.ru 1841 3
- 17:51 Райффайзенбанк не обнаружил подозрительных операций, связанных с отмыванием денег ТАСС 1463 1
- 17:08 Банк ДОМ.РФ подал иск о банкротстве гендиректора Urban Group RNS 1204 1
- 16:37 Банк «Открытие» профинансировал поставку в лизинг «ЛУКОЙЛу» вагонов-цистерн на 3,3 млрд рублей Banki.ru 1346 2
- 14:48 ЦБ уточнил порядок расчета кредитными организациями величины рыночного риска Banki.ru 1451
- 14:27 Райффайзенбанк проведет в ночь на 14 марта плановые технические работы Banki.ru 778
- 14:23 Еврофинанс Моснарбанк из-за санкций с 11 марта прекратил проводить платежи в долларах Banki.ru 2071 1
- 14:10 В Екатеринбурге открылся офис Сбербанка с музейной экспозицией Banki.ru 1180
- 13:56 Прибыль группы Raiffeisen за 2018 год достигла 1,27 млрд евро, российского бизнеса — 455 млн евро Banki.ru 1094
- 13:37 В «Рокетбанке» подтвердили уход его основателей Banki.ru 3508 3
- 12:38 ЦБ: доля нерезидентов в российской банковской системе по итогам 2018 года снизилась до 14,52% Banki.ru 1341
- 12:20 Visa и Mastercard приостановили обслуживание карт Еврофинанс Моснарбанка из-за санкций Banki.ru 2943 57
- 12:08 Моисеев: Промсвязьбанк будет докапитализирован правительством на 50 млрд рублей Banki.ru 1872 4
- 11:42 Банк «Открытие»: более половины клиентов используют биометрию для авторизации Банкир.Ру 1838
- 10:35 В МИД прокомментировали санкции США против Еврофинанс Моснарбанка Banki.ru 1444
- 10:00 Обзор: банковский сектор в 2018 году Banki.ru 1586
- 22:57 Бывший IT-подрядчик ЧМ-2018 задолжал Сбербанку 2,7 млрд рублей РАПСИ 3259 1
- 22:32 Суд наложил арест на имущество экс-топов Регионального Банка Развития по иску АСВ на 2 млрд рублей Banki.ru 1684
- 22:28 «Рокетбанк» снова начнет обслуживать нерезидентов Banki.ru 1425 1
- 21:55 «Рокетбанк» предложит клиентам несколько новых продуктов Banki.ru 2871 2
- 21:09 Промсвязьбанку назначили в Нижегородской области штраф в 150 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе Banki.ru 2044 1
- 19:52 АСВ добилось банкротства Финарс Банка вместо его ликвидации Banki.ru 1050
- 19:20 Банк «Открытие» довел долю в «Таможенной карте» до 96,79% Banki.ru 1705
- 18:43 Альфа-Банк предупредил о плановых техработах в мобильном и интернет-банке в ночь на 13 марта Banki.ru 621
- 17:56 СМИ: ВТБ договорился о передаче Росимуществу доли в Еврофинанс Моснарбанке Reuters 1027
- 15:54 «Эксперт РА» присвоило рейтинг Профессионал Банку на уровне «ruB-» со «стабильным» прогнозом Banki.ru 912
- 15:35 Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам осталась на уровне 7,68% Banki.ru 3418
- 15:12 «Эксперт РА» подтвердило рейтинг РФК-Банка на уровне «ruBB+» со «стабильным» прогнозом Banki.ru 1125
- 14:10 ЦБ: тенденция к росту кредитных ставок в начале этого года наиболее заметно проявилась в ипотеке Banki.ru 1765
- 13:55 ЦБ: депозитная активность банков может указывать на отсутствие ожиданий по дальнейшему росту ставок Banki.ru 4491 1
- 12:44 Структурный профицит ликвидности банковского сектора увеличился в феврале на 0,9 трлн рублей Banki.ru 913 1
- 11:49 «Настюша» требует признать банкротом бывшего предправления ПСБ Дмитрия Ананьева ТАСС 1413
- 11:37 TCS Group в марте выплатит акционерам промежуточные дивиденды на 58,4 млн долларов Banki.ru 709
- 11:03 TCS Group Олега Тинькова рассчитывает как минимум на 35 млрд рублей чистой прибыли за 2019 год Banki.ru 2399
- 10:50 TCS Group Тинькова получила в 2018 году рекордную чистую прибыль по МСФО в размере 27,1 млрд рублей Banki.ru 1290
- 08:57 Банки не спешат работать с электронными закладными по ипотеке Ведомости 1181 1
- 22:46 Совкомбанк и МКБ допущены до аукциона по продаже Азиатско-Тихоокеанского Банка ТАСС 3311
- 22:02 Газпромбанк: санкции США против Еврофинанс Моснарбанка не отразятся на ГПБ как его миноритарии Прайм 1791
- 20:22 Еврофинанс Моснарбанк прокомментировал попадание в список санкций США Banki.ru 2248
- 19:04 Златкомбанк признан банкротом Banki.ru 1712
- 18:42 Росфинмониторинг уточнил, что 350 млн долларов было отмыто через Пробизнесбанк ТАСС 2139
- 18:16 Суд решил взыскать с экс-совладельца Промсвязьбанка 2,8 млрд рублей в пользу «Настюши» RNS 1860
- 17:21 Минфин США ввел санкции против Еврофинанс Моснарбанка из-за Венесуэлы RNS 2137 2
- 17:02 ВТБ подал жалобу в Европейский суд на решение о сохранении санкций против банка ТАСС 1222
- 16:50 Суд заочно арестовал экс-главу банка «Открытие» ТАСС 1806
- 16:25 Обвиненный в растрате экс-глава банка «Открытие» нашелся в Израиле РИА Новости 3205