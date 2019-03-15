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Банковские новости
Все последние события банковской сферы, новости банков России
- 18:14 АСВ обнаружило в ПИР Банке недостачу на 3,35 млрд рублей Banki.ru 418
- 16:43 АСВ: выплаты вкладчикам Роскомснаббанка начнутся 19 марта Banki.ru 629
- 15:32 «Эксперт РА» понизило рейтинг Еврофинанс Моснарбанка до «ruВВ+» и установило прогноз «под наблюдением» Banki.ru 760
- 15:08 Visa разрабатывает проект использования смартфона в качестве терминала для оплаты ТАСС 853 3
- 15:06 Moody`s снизило рейтинг банка «Восточный» до «Caa1» с «негативным» прогнозом Banki.ru 1364 2
- 13:40 Еврофинанс Моснарбанк могут докапитализировать после его передачи в казну России ТАСС 1339 4
- 13:05 Банк России: прибыль банковского сектора за январь — февраль выросла в 2,5 раза Banki.ru 958 1
- 12:10 Газпромбанк намерен передать Росимуществу свой пакет в Еврофинанс Моснарбанке ТАСС 917
- 11:13 В Хабаровске оштрафовали банк «Восточный» на 100 тыс. рублей за рекламные звонки Banki.ru 1130 1
- 23:04 Газпромбанк вышел из капитала совместного c PDVSA предприятия Petrozamora ТАСС 3723 6
- 22:47 Клиенты Сбербанка пожертвовали на благотворительность в 2018 году почти 4 млрд рублей Banki.ru 1451
- 22:35 Клиенты банка «Ак Барс» могут погасить кредиты и пополнить карты через платежные сервисы QIWI Banki.ru 1793
- 21:40 Связь-Банк подал требование к якутской структуре группы «Сумма» на 534 млн рублей РАПСИ 904
- 21:12 Выбраны банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам Роскомснаббанка Banki.ru 4110
- 20:41 ЦБ: из Русского Ипотечного Банка и банка «Первомайский» выводились активы Banki.ru 1310 2
- 19:06 Банки готовы начать выпуск «Единой карты петербуржца» с 1 мая ТАСС 1390
- 18:22 СМИ: крупнейшие российские банки прорабатывают защиту от возможных санкций Reuters 1633
- 17:47 Fitch поместило под наблюдение с возможностью понижения и отозвало рейтинги Еврофинанс Моснарбанка Banki.ru 935
- 17:30 ВТБ выкупит акции «Возрождения» у миноритариев по 481,68 рубля за штуку Banki.ru 1127
- 16:49 ЦБ: клиенты Азиатско-Тихоокеанского Банка могут не беспокоиться за сохранность своих средств Banki.ru 2785 28
- 15:01 Госдума запросит в ЦБ информацию о ситуации с Еврофинанс Моснарбанком ТАСС 1049 3
- 14:25 Греф выступил против обязательного подключения банков к Системе быстрых платежей ТАСС 1520 1
- 14:11 Греф назвал главную проблему России РБК 5307 6
- 13:53 Суд приостановил дело по иску НПФ «Будущее» к Промсвязьбанку по депозитам на 14 млрд рублей ТАСС 748
- 13:32 Костин подтвердил, что ВТБ может передать долю в Еврофинанс Моснарбанке Росимуществу безвозмездно ТАСС 748 2
- 13:13 НБКИ стало направлять сигнальные кредитные отчеты в Ситибанк Banki.ru 871
- 12:35 ЦБ пока не смог продать Азиатско-Тихоокеанский Банк Banki.ru 5589 6
- 12:23 ВТБ может войти в капитал «Ростелекома» ТАСС 904
- 11:59 Тинькофф Банк займется обучением школьников и студентов Ведомости 1578 1
- 08:56 АСВ: выплаты клиентам РТС-Банка начнутся не позднее 28 марта Banki.ru 1106
- 08:05 ЦБ лишил лицензии РТС-Банк Banki.ru 8077 7
- 08:01 «Эксперт РА»: российские банки могут получить рекордную прибыль в 2019 году Banki.ru 1735
- 00:01 ЦБ проведет аукцион по продаже Азиатско-Тихоокеанского Банка. Главное о сделке Banki.ru 10125 2
- 21:34 Суд: бизнесмен Мотылев задолжал банку «Российский Кредит» 33,2 млрд рублей РАПСИ 2735 1
- 21:07 Претензию к миноритариям банка «Восточный» рассмотрят без ответчиков РИА Новости 2510
- 19:50 Чистая прибыль Промсвязьбанка в 2018 году составила 1,7 млрд рублей по МСФО Banki.ru 1687 2
- 18:49 «ДОМ.РФ» и Frank RG оценили объем выдачи ипотеки в феврале в 215—220 млрд рублей Banki.ru 1019
- 18:15 УБРиР изменил систему управления региональной сетью Banki.ru 1971 3
- 17:51 Райффайзенбанк не обнаружил подозрительных операций, связанных с отмыванием денег ТАСС 1573 1
- 17:08 Банк ДОМ.РФ подал иск о банкротстве гендиректора Urban Group RNS 1274 1
- 16:37 Банк «Открытие» профинансировал поставку в лизинг «ЛУКОЙЛу» вагонов-цистерн на 3,3 млрд рублей Banki.ru 1719 2
- 14:48 ЦБ уточнил порядок расчета кредитными организациями величины рыночного риска Banki.ru 1493
- 14:27 Райффайзенбанк проведет в ночь на 14 марта плановые технические работы Banki.ru 812
- 14:23 Еврофинанс Моснарбанк из-за санкций с 11 марта прекратил проводить платежи в долларах Banki.ru 2158 1
- 14:10 В Екатеринбурге открылся офис Сбербанка с музейной экспозицией Banki.ru 1243
- 13:56 Прибыль группы Raiffeisen за 2018 год достигла 1,27 млрд евро, российского бизнеса — 455 млн евро Banki.ru 1130
- 13:37 В «Рокетбанке» подтвердили уход его основателей Banki.ru 3766 4
- 12:38 ЦБ: доля нерезидентов в российской банковской системе по итогам 2018 года снизилась до 14,52% Banki.ru 1375
- 12:20 Visa и Mastercard приостановили обслуживание карт Еврофинанс Моснарбанка из-за санкций Banki.ru 3353 59
- 12:08 Моисеев: Промсвязьбанк будет докапитализирован правительством на 50 млрд рублей Banki.ru 1983 4
- 11:42 Банк «Открытие»: более половины клиентов используют биометрию для авторизации Банкир.Ру 2663
- 10:35 В МИД прокомментировали санкции США против Еврофинанс Моснарбанка Banki.ru 1471
- 10:00 Обзор: банковский сектор в 2018 году Banki.ru 1835