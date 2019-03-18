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Банковские новости
Все последние события банковской сферы, новости банков России
- 16:30 Deutsche Bank подтвердил переговоры с Commerzbank о возможном слиянии ТАСС 914
- 14:23 СМИ: Deutsche Bank и Commerzbank начинают переговоры о возможном слиянии ТАСС 728
- 14:43 МКБ хочет рефинансировать синдицированный кредит на 400 млн долларов Reuters 2191
- 14:03 Арбитраж арестовал имущество экс-руководства МАСТ-Банка на 13,1 млрд рублей РАПСИ 1694 2
- 10:32 Альфа-Банк делает ставку на ипотеку и розницу Reuters 1904
- 22:56 Суд по иску АСВ взыскал более 800 млн рублей с экс-руководства Борского Коммерческого Банка РАПСИ 2888 2
- 21:56 Банк России начал тестирование прототипа реестра залогов ТАСС 1777
- 21:39 ЦБ: российские банки в 2018 году сократили число подразделений ТАСС 1481
- 21:08 ЦБ не поддержал идею Минфина допускать до бюджетных средств только банки с госучастием ТАСС 1665 4
- 18:14 АСВ обнаружило в ПИР Банке недостачу на 3,35 млрд рублей Banki.ru 1154 1
- 16:43 АСВ: выплаты вкладчикам Роскомснаббанка начнутся 19 марта Banki.ru 2110
- 15:32 «Эксперт РА» понизило рейтинг Еврофинанс Моснарбанка до «ruВВ+» и установило прогноз «под наблюдением» Banki.ru 1087
- 15:08 Visa разрабатывает проект использования смартфона в качестве терминала для оплаты ТАСС 1410 4
- 15:06 Moody`s снизило рейтинг банка «Восточный» до «Caa1» с «негативным» прогнозом Banki.ru 2498 9
- 13:40 Еврофинанс Моснарбанк могут докапитализировать после его передачи в казну России ТАСС 1936 6
- 13:05 Банк России: прибыль банковского сектора за январь — февраль выросла в 2,5 раза Banki.ru 1801 2
- 12:10 Газпромбанк намерен передать Росимуществу свой пакет в Еврофинанс Моснарбанке ТАСС 1209
- 11:13 В Хабаровске оштрафовали банк «Восточный» на 100 тыс. рублей за рекламные звонки Banki.ru 1441 2
- 23:04 Газпромбанк вышел из капитала совместного c PDVSA предприятия Petrozamora ТАСС 3860 6
- 22:47 Клиенты Сбербанка пожертвовали на благотворительность в 2018 году почти 4 млрд рублей Banki.ru 1535
- 22:35 Клиенты банка «Ак Барс» могут погасить кредиты и пополнить карты через платежные сервисы QIWI Banki.ru 2130
- 21:40 Связь-Банк подал требование к якутской структуре группы «Сумма» на 534 млн рублей РАПСИ 935
- 21:12 Выбраны банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам Роскомснаббанка Banki.ru 4875
- 20:41 ЦБ: из Русского Ипотечного Банка и банка «Первомайский» выводились активы Banki.ru 1429 2
- 19:06 Банки готовы начать выпуск «Единой карты петербуржца» с 1 мая ТАСС 1467
- 18:22 СМИ: крупнейшие российские банки прорабатывают защиту от возможных санкций Reuters 1714
- 17:47 Fitch поместило под наблюдение с возможностью понижения и отозвало рейтинги Еврофинанс Моснарбанка Banki.ru 952
- 17:30 ВТБ выкупит акции «Возрождения» у миноритариев по 481,68 рубля за штуку Banki.ru 1198
- 16:49 ЦБ: клиенты Азиатско-Тихоокеанского Банка могут не беспокоиться за сохранность своих средств Banki.ru 3270 29
- 15:01 Госдума запросит в ЦБ информацию о ситуации с Еврофинанс Моснарбанком ТАСС 1091 3
- 14:25 Греф выступил против обязательного подключения банков к Системе быстрых платежей ТАСС 1654 1
- 14:11 Греф назвал главную проблему России РБК 5521 6
- 13:53 Суд приостановил дело по иску НПФ «Будущее» к Промсвязьбанку по депозитам на 14 млрд рублей ТАСС 789
- 13:32 Костин подтвердил, что ВТБ может передать долю в Еврофинанс Моснарбанке Росимуществу безвозмездно ТАСС 797 2
- 13:13 НБКИ стало направлять сигнальные кредитные отчеты в Ситибанк Banki.ru 908
- 12:35 ЦБ пока не смог продать Азиатско-Тихоокеанский Банк Banki.ru 5937 6
- 12:23 ВТБ может войти в капитал «Ростелекома» ТАСС 972
- 11:59 Тинькофф Банк займется обучением школьников и студентов Ведомости 1750 1
- 08:56 АСВ: выплаты клиентам РТС-Банка начнутся не позднее 28 марта Banki.ru 1158
- 08:05 ЦБ лишил лицензии РТС-Банк Banki.ru 8390 7
- 08:01 «Эксперт РА»: российские банки могут получить рекордную прибыль в 2019 году Banki.ru 1877
- 00:01 ЦБ проведет аукцион по продаже Азиатско-Тихоокеанского Банка. Главное о сделке Banki.ru 10392 2
- 21:34 Суд: бизнесмен Мотылев задолжал банку «Российский Кредит» 33,2 млрд рублей РАПСИ 2764 1
- 21:07 Претензию к миноритариям банка «Восточный» рассмотрят без ответчиков РИА Новости 2555
- 19:50 Чистая прибыль Промсвязьбанка в 2018 году составила 1,7 млрд рублей по МСФО Banki.ru 1713 2
- 18:49 «ДОМ.РФ» и Frank RG оценили объем выдачи ипотеки в феврале в 215—220 млрд рублей Banki.ru 1049
- 18:15 УБРиР изменил систему управления региональной сетью Banki.ru 2016 3
- 17:51 Райффайзенбанк не обнаружил подозрительных операций, связанных с отмыванием денег ТАСС 1613 1
- 17:08 Банк ДОМ.РФ подал иск о банкротстве гендиректора Urban Group RNS 1307 1
- 16:37 Банк «Открытие» профинансировал поставку в лизинг «ЛУКОЙЛу» вагонов-цистерн на 3,3 млрд рублей Banki.ru 1774 2
- 14:48 ЦБ уточнил порядок расчета кредитными организациями величины рыночного риска Banki.ru 1518
- 14:27 Райффайзенбанк проведет в ночь на 14 марта плановые технические работы Banki.ru 837
- 14:23 Еврофинанс Моснарбанк из-за санкций с 11 марта прекратил проводить платежи в долларах Banki.ru 2189 1
- 14:10 В Екатеринбурге открылся офис Сбербанка с музейной экспозицией Banki.ru 1278