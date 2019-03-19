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Банковские новости
Все последние события банковской сферы, новости банков России
- 16:24 Греф: «ЮТэйр» может урегулировать долговые проблемы с банками в течение полугода Banki.ru 88
- 16:02 Сбербанк и ЦБ пока не договорились о работе в рамках Системы быстрых платежей Banki.ru 434
- 15:52 Сбербанк заставит продавцов самостоятельно закупать терминалы при резком снижении тарифов на эквайринг Banki.ru 729
- 15:40 Глава Сбербанка прокомментировал снижение тарифов банков на эквайринг Banki.ru 819
- 15:22 Греф: компании из расследования об офшорах «Тройки Диалог» не имеют отношения к Сбербанку Banki.ru 633
- 14:58 Набсовет Сбербанка утвердил переизбрание Грефа на четвертый срок Banki.ru 1201 1
- 14:37 Имущество экс-главы Банка на Красных Воротах на 35 млн рублей будет продано на торгах РАПСИ 1565
- 12:16 «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Сибсоцбанка на уровне «ruBB+» Banki.ru 1094
- 09:18 Набсовет Сбербанка предложит акционерам переизбрать Грефа президентом банка Ведомости 3389 7
- 09:02 «Траст» хочет получить еще один крупный проект рядом с Кремлем Ведомости 1540
- 22:41 АКРА подтвердило рейтинг Сбербанка на уровне «AAA(RU)» со «стабильным» прогнозом Banki.ru 5757
- 21:57 АСВ подало иски к бывшим руководителям СтарБанка, 1Банка и Нацкорпбанка Banki.ru 3471
- 21:15 Чистая прибыль ЮниКредит Банка по МСФО за 2018 год сократилась на 7,5% — до 16,7 млрд рублей Banki.ru 2661
- 19:31 АСВ: вкладчики Роскомснаббанка получат около 17,3 млрд рублей страховки Banki.ru 2761
- 19:06 Годовая прибыль Сбербанка с учетом СПОД составила 782 млрд рублей Banki.ru 3070
- 17:57 НРА: темпы роста рынка микрозаймов в 2018 году приблизились к 40% Banki.ru 1208
- 17:10 Суд по иску АСВ арестовал имущество экс-руководства МАБ на 10 млрд рублей РАПСИ 1986
- 17:00 Сбербанк вложит 7 млрд рублей в строительство ЖК на территории ТПУ «Рассказовка» в Новой Москве Banki.ru 2154 2
- 16:14 «Эксперт РА» повысило рейтинг Ижкомбанка до «ruBВ-» Banki.ru 1394
- 15:19 Минфин допускает передачу Связь-Банка на баланс Промсвязьбанка до конца 2019-го ТАСС 2245 1
- 13:57 Почта Банк присоединился к ассоциации «ФинТех» Banki.ru 1258
- 12:12 СМИ: Московский Кредитный Банк размещает пятилетние евробонды в долларах Прайм 1653 2
- 11:25 Владимир Познер и Александр Петров станут имиджевыми представителями Альфа-Банка Banki.ru 2915 1
- 11:16 Банк «Открытие» финансирует лизинг вагонов для компании «Уголь-Транс» на сумму более 15 млрд рублей Banki.ru 1441
- 11:02 ВТБ обеспечил сбор биометрических данных клиентов в 270 офисах Banki.ru 1306
- 09:24 Акционер банка «Восточный» отказался прийти на комиссию по этике Ведомости 2216 2
- 09:11 Глава УВЗ рассказал о жалобе в ЦБ на «Югру» перед отзывом лицензии РБК 1520 4
- 16:30 Deutsche Bank подтвердил переговоры с Commerzbank о возможном слиянии ТАСС 1117
- 14:23 СМИ: Deutsche Bank и Commerzbank начинают переговоры о возможном слиянии ТАСС 839
- 14:43 МКБ хочет рефинансировать синдицированный кредит на 400 млн долларов Reuters 2361
- 14:03 Арбитраж арестовал имущество экс-руководства МАСТ-Банка на 13,1 млрд рублей РАПСИ 1787 2
- 10:32 Альфа-Банк делает ставку на ипотеку и розницу Reuters 2093
- 22:56 Суд по иску АСВ взыскал более 800 млн рублей с экс-руководства Борского Коммерческого Банка РАПСИ 2967 2
- 21:56 Банк России начал тестирование прототипа реестра залогов ТАСС 1885
- 21:39 ЦБ: российские банки в 2018 году сократили число подразделений ТАСС 1566
- 21:08 ЦБ не поддержал идею Минфина допускать до бюджетных средств только банки с госучастием ТАСС 1722 4
- 18:14 АСВ обнаружило в ПИР Банке недостачу на 3,35 млрд рублей Banki.ru 1226 1
- 16:43 АСВ: выплаты вкладчикам Роскомснаббанка начнутся 19 марта Banki.ru 2981
- 15:32 «Эксперт РА» понизило рейтинг Еврофинанс Моснарбанка до «ruВВ+» и установило прогноз «под наблюдением» Banki.ru 1138
- 15:08 Visa разрабатывает проект использования смартфона в качестве терминала для оплаты ТАСС 1480 4
- 15:06 Moody`s снизило рейтинг банка «Восточный» до «Caa1» с «негативным» прогнозом Banki.ru 2806 9
- 13:40 Еврофинанс Моснарбанк могут докапитализировать после его передачи в казну России ТАСС 2083 6
- 13:05 Банк России: прибыль банковского сектора за январь — февраль выросла в 2,5 раза Banki.ru 1924 2
- 12:10 Газпромбанк намерен передать Росимуществу свой пакет в Еврофинанс Моснарбанке ТАСС 1273
- 11:13 В Хабаровске оштрафовали банк «Восточный» на 100 тыс. рублей за рекламные звонки Banki.ru 1565 2
- 23:04 Газпромбанк вышел из капитала совместного c PDVSA предприятия Petrozamora ТАСС 3893 6
- 22:47 Клиенты Сбербанка пожертвовали на благотворительность в 2018 году почти 4 млрд рублей Banki.ru 1582
- 22:35 Клиенты банка «Ак Барс» могут погасить кредиты и пополнить карты через платежные сервисы QIWI Banki.ru 2167
- 21:40 Связь-Банк подал требование к якутской структуре группы «Сумма» на 534 млн рублей РАПСИ 950
- 21:12 Выбраны банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам Роскомснаббанка Banki.ru 5036
- 20:41 ЦБ: из Русского Ипотечного Банка и банка «Первомайский» выводились активы Banki.ru 1478 2
- 19:06 Банки готовы начать выпуск «Единой карты петербуржца» с 1 мая ТАСС 1487
- 18:22 СМИ: крупнейшие российские банки прорабатывают защиту от возможных санкций Reuters 1743
- 17:47 Fitch поместило под наблюдение с возможностью понижения и отозвало рейтинги Еврофинанс Моснарбанка Banki.ru 977
- 17:30 ВТБ выкупит акции «Возрождения» у миноритариев по 481,68 рубля за штуку Banki.ru 1252