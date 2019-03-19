Арбитражный суд Москвы утвердил положение о порядке, условиях и сроках реализации девяти земельных участков и двух жилых домов, принадлежащих бывшему председателю правления Банка на Красных Воротах (БНКВ) Александру Петрову (на момент отзыва лицензии у банка занимал уже должность председателя совета директоров. — Прим. Банки.ру), который ранее был признан банкротом. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на определение суда.

Условия продажи имущества предполагают проведение открытых торгов в форме аукциона, отметил арбитраж. Общая стоимость лотов, выставленных на торги, составляет около 35 млн рублей.

Арбитражный суд Московского округа в октябре 2017 года отклонил кассационную жалобу Петрова на определение о признании его банкротом.

Заявитель обжаловал в кассации определение арбитража Москвы от 17 мая 2017 года. Тогда суд по заявлению БНКВ признал Петрова банкротом, в отношении него была введена процедура реструктуризации долгов. На дату подачи заявления о банкротстве у должника имелись неисполненные обязательства по уплате процентов в размере 6,9 млн рублей, просроченные в течение трех месяцев, отмечается в судебном акте.

В отдельное производство было выделено требование БНКВ к должнику в размере 276,4 млн рублей.



Центробанк 29 декабря 2016 года отозвал у БНКВ лицензию. Арбитраж Москвы 28 марта 2017 года удовлетворил заявление ЦБ о признании банка банкротом. Агентство по страхованию вкладов было назначено конкурсным управляющим.