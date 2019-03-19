Сбербанк пересмотрит условия работы с торговыми сетями и участниками рынка, если тарифы на эквайринг будут серьезно снижены. Об этом журналистам заявил глава кредитной организации Герман Греф.

По его словам, жесткое регулирования тарифов на эквайринг грозит разрушением существующей модели на рынке. Сейчас у продавцов есть равный доступ к инфраструктуре, вне зависимости от территориального расположения.

«Если будут критически снижены тарифы на эквайринг, мы откажемся от этой схемы. Сегодня в собственности Сбербанка находится около двух миллионов терминалов. Мы оказываем не только услуги по эквайрингу, а предоставляем их в аренду со всеми сервисами — программным обеспечением, обслуживанием и так далее. Если нам перестают за это платить, мы просим сети… закупать эквайринговые аппараты и подписывать с игроками рынка соглашение об их обслуживании. Соответственно, мы потеряем скорость и будем заниматься постоянным апгрейдом ПО», — пояснил Греф.

Так он прокомментировал предложения Банка России и платежных систем по снижению банковских тарифов за эквайринг. В частности, предлагается установить предельную сумму комиссии при крупных покупках.



«Мы договорились о том, что есть вопросы к банкам, и мы такие зоны проговорили и сформулировали. В течение месяца найдем решение. Будем надеяться, что жесткого варианта регулирования тарифов с изменением бизнес-модели не произойдет», — заключил Греф.