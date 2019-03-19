Сбербанк поддерживает план по финансовому оздоровлению авиакомпании «ЮТэйр», представленный текущим менеджментом. На согласование стратегии с другими банками-кредиторами может уйти около полугода, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф. Так он прокомментировал информацию о том, что «Ютэйр» в начале марта предложила новую бизнес-модель, чтобы расплатиться по обязательствам. Сбербанк входит в число крупнейших кредиторов авиаперевозчика.

«Наши коллеги оценили представленный план, видим его позитивно. Мы пока не видим никакого другого пути, кроме как поддержка и путь на оздоровление бизнеса. Альтернатив просто не видно. Очевидно, что стратегия у компании несколько лет назад была более агрессивная, и из-за этого возникли некоторые сложности. Но сейчас, мне кажется, они достаточно адекватно управляют компанией; к их несчастью, факторы складываются не в их пользу, особенно внешние. Мы не могли предположить, какой будет рост цен на керосин», — отметил Герман Греф.

Он не смог дать точную оценку, как быстро «ЮТэйр» сможет согласовать новую стратегию со всеми банками-кредиторами.

«Я сроки сейчас не назову, но обычно на это полгода нужно», — заключил Греф.

В декабре 2018 года стало известно, что авиакомпания «ЮТэйр» просрочила выплату банкам процентов по синдицированному семилетнему кредиту и направит средства на расчеты с поставщиками. Компания попросила банки отложить выплаты до лета 2019 года.

Авиакомпания уже находилась на грани банкротства в 2015 году. Тогда поддержку ей оказал основной собственник — «Сургутнефтегаз». В ноябре 2015 года «ЮТэйр» получила два синдицированных кредита от 11 банков: на семь лет в размере 18,9 млрд рублей и на 12 лет в размере 23,7 млрд. Тело первого кредита сейчас погашено до 15,4 млрд рублей. В тот же период компанию отдельно прокредитовал Сбербанк, выдав 17,4 млрд рублей на семь лет.

В 2017 году «ЮТэйр» показала чистую прибыль, но за три квартала 2018 года ушла в убыток. В компании говорят, что ухудшение ее положения было связано с ростом цен на керосин.



В начале марта председатель правления банка «Траст» (Банка непрофильных активов), являющегося крупнейшим кредитором по семилетнему кредиту авиакомпании «ЮТэйр», Александр Соколов сообщил, что банк совместно с клубом кредиторов прорабатывает план реструктуризации долгов компании.

