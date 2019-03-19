Временная администрация банка «Агросоюз», назначенная в связи с отзывом его лицензии 7 ноября 2018 года, в ходе обследования установила, что его должностными лицами были осуществлены операции с признаками вывода активов путем отчуждения объектов недвижимости и автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

В дополнение к ранее переданным сведениям регулятор направил в Генеральную прокуратуру и следственный департамент МВД новые данные о финансовых операциях бывших должностных лиц банка с признаками уголовно наказуемых деяний для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Ранее регулятор сообщал о выявлении операций бывших должностных лиц банка с признаками вывода активов путем передачи прав требования заемщиков и продажи ценных бумаг, а также посредством выдачи наличных денежных средств из кассы банка на общую сумму более 10 млрд рублей. Кроме того, руководство банка препятствовало деятельности временной администрации путем уклонения от передачи ей необходимой кредитной документации. В этой связи ЦБ уже передавал данные правоохранителям.

Центробанк: из «Агросоюза» выведены активы более чем на 10 млрд рублей Кроме того, руководство банка препятствовало деятельности временной администрации.

По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 1,3 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами 16 млрд, указано в сегодняшнем релизе. Уточним, что ранее ЦБ публиковал несколько меньшие оценки активов банка.



Арбитражный суд Москвы 4 февраля 2019 года принял решение о признании «Агросоюза» банкротом, напоминают в ЦБ.