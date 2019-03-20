Банк «ДельтаКредит» и Росбанк, входящие в группу Societe Generale, приняли решение о слиянии, сообщается в материалах кредитных организаций.

Росбанк завершит присоединение дочернего банка «ДельтаКредит» к 1 июня 2019 года, заявил на пресс-конференции предправления Росбанка Илья Поляков. По его словам, в итоге ипотечный бизнес «ДельтаКредита» станет частью бизнес-направления Росбанка.

«Слияние Росбанка и «ДельтаКредита», как вы знаете, было объявлено в прошлом году. Оно идет по плану, мы планируем к 1 июня завершить юридическое слияние двух банков. Все процедуры идут по графику, включая одобрение советами директоров двух банков, одобрение собранием акционеров и необходимое одобрение со стороны регулятора. Мы определились с названием и брендом нашего ипотечного бизнеса в будущем, в объединенном банке. После долгой и интересной работы различных фокус-групп мы определили, что бизнес будет называться «Росбанк Дом», — отметил Поляков.

Росбанк объявил о решении присоединить «ДельтаКредит» в сентябре прошлого года. Тогда эксперты оценивали, что по итогам сделки Росбанк сможет занять 11-е место по размеру активов в России.

Как сообщалось, команда банка «ДельтаКредит» будет сохранена.



Росбанк в 2011 году приобрел 100% акций банка «ДельтаКредит» и Русфинанс Банка в рамках объединения российских активов французской финансовой группы Societe Generale.

