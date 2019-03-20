Forbes изучил рейтинги и финансовые показатели ведущих российских банков и выбрал самые надежные среди них. Рейтинг «100 надежных российских банков — 2019» представлен на сайте издания.

В список самых надежных участников рейтинга Forbes вошли «дочки» иностранных кредитных организаций и крупнейшие российские банки. Возглавил рейтинг-2019 ЮниКредит Банк. В тройку лидеров также вошли Райффайзенбанк и Росбанк — прошлогодний лидер рейтинга. Все они — «дочки» иностранных банков. В топ-пятерке после них оказались Сбербанк и ВТБ.



«Рейтинг одного из агентств — самый простой способ оценить надежность банка. При возникновении проблем и последующем снижении рейтинга банки часто разрывают контракты с агентствами. Отсутствие рейтинга не означает, что у банка проблемы, но наличие высокого рейтинга можно считать определенной гарантией надежности. Лакмусовой бумажкой для банка могут быть и отдельные показатели, такие как излишняя концентрация операций на отраслях или клиентах на фоне небольшого запаса капитала и ликвидности, низкая рентабельность в сочетании с низкой достаточностью капитала на фоне значительной доли депозитов населения, фондирование долгосрочных кредитов юрлиц за счет вкладов физлиц. Для рейтинга мы учитывали данные международных и российских рейтинговых агентств, которые аккредитованы в Банке России. На первом этапе выбрали банки исходя из следующих параметров: наличие рейтинга, активы более 30 млрд рублей, а при наличии нескольких рейтингов учитывали общее число наивысших. В каждой из пяти групп надежности банки занимают места в соответствии с рейтингами и размером активов», — комментируют в Forbes методику ранжирования.

Всего в категории самых надежных оказались 30 банков (рейтинги уровня «BBB-» и «BB+» от Fitch) против 13 годом ранее.



В следующую группу (места с 31-го по 52-е) вошли банки с рейтингами уровня «BB» и «BB-» (Fitch). Эти банки оцениваются как довольно надежные, но их устойчивость во многом зависит от благоприятной деловой среды. Даже в случае ухудшения экономической конъюнктуры у них сохранится доступ к альтернативным финансовым ресурсам, чтобы выполнять обязательства.

Банкам, занявшим места с 53-го по 75-е включительно, в случае проблем придется рассчитывать на свои силы. При этом у них сохраняется ограниченная подушка ликвидности, а в случае их дефолта у кредиторов большие шансы получить свои вложения в процессе банкротства и распродажи активов. В группу вошли банки с рейтингом уровня «B+» (Fitch).

В следующую группу (места с 76-го по 87-е) вошли банки с рейтингом уровня «B» (Fitch). С точки зрения надежности они почти не отличаются от предыдущей группы, однако рейтинговые агентства оценивают их риски немного выше. Относительно банков, которые занимают оставшиеся места (это банки с рейтингом уровня «B-» от Fitch), Forbes также указывает, что с точки зрения надежности они почти не отличаются от двух предыдущих групп, однако рейтинговые агентства оценивают их риски немного выше.

В числе прочего в материале говорится, что зачистка со стороны Центробанка сделала банковскую систему РФ более прозрачной. По словам младшего директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» (оно помогало Forbes в проекте) Людмилы Кожекиной, все больше банков обращаются за рейтингами. «Оставшиеся в живых банки готовы показывать рынку, что у них нет скелетов в шкафу, и стали больше сотрудничать с рейтинговыми агентствами», — констатируют в Forbes.

Полностью рейтинг «100 надежных российских банков — 2019» по версии Forbes выглядит так: