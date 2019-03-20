Forbes изучил рейтинги и финансовые показатели ведущих российских банков и выбрал самые надежные среди них. Рейтинг «100 надежных российских банков — 2019» представлен на сайте издания.
В список самых надежных участников рейтинга Forbes вошли «дочки» иностранных кредитных организаций и крупнейшие российские банки. Возглавил рейтинг-2019 ЮниКредит Банк. В тройку лидеров также вошли Райффайзенбанк и Росбанк — прошлогодний лидер рейтинга. Все они — «дочки» иностранных банков. В топ-пятерке после них оказались Сбербанк и ВТБ.
«Рейтинг одного из агентств — самый простой способ оценить надежность банка. При возникновении проблем и последующем снижении рейтинга банки часто разрывают контракты с агентствами. Отсутствие рейтинга не означает, что у банка проблемы, но наличие высокого рейтинга можно считать определенной гарантией надежности. Лакмусовой бумажкой для банка могут быть и отдельные показатели, такие как излишняя концентрация операций на отраслях или клиентах на фоне небольшого запаса капитала и ликвидности, низкая рентабельность в сочетании с низкой достаточностью капитала на фоне значительной доли депозитов населения, фондирование долгосрочных кредитов юрлиц за счет вкладов физлиц. Для рейтинга мы учитывали данные международных и российских рейтинговых агентств, которые аккредитованы в Банке России. На первом этапе выбрали банки исходя из следующих параметров: наличие рейтинга, активы более 30 млрд рублей, а при наличии нескольких рейтингов учитывали общее число наивысших. В каждой из пяти групп надежности банки занимают места в соответствии с рейтингами и размером активов», — комментируют в Forbes методику ранжирования.
Всего в категории самых надежных оказались 30 банков (рейтинги уровня «BBB-» и «BB+» от Fitch) против 13 годом ранее.
В следующую группу (места с 31-го по 52-е) вошли банки с рейтингами уровня «BB» и «BB-» (Fitch). Эти банки оцениваются как довольно надежные, но их устойчивость во многом зависит от благоприятной деловой среды. Даже в случае ухудшения экономической конъюнктуры у них сохранится доступ к альтернативным финансовым ресурсам, чтобы выполнять обязательства.
Банкам, занявшим места с 53-го по 75-е включительно, в случае проблем придется рассчитывать на свои силы. При этом у них сохраняется ограниченная подушка ликвидности, а в случае их дефолта у кредиторов большие шансы получить свои вложения в процессе банкротства и распродажи активов. В группу вошли банки с рейтингом уровня «B+» (Fitch).
В следующую группу (места с 76-го по 87-е) вошли банки с рейтингом уровня «B» (Fitch). С точки зрения надежности они почти не отличаются от предыдущей группы, однако рейтинговые агентства оценивают их риски немного выше. Относительно банков, которые занимают оставшиеся места (это банки с рейтингом уровня «B-» от Fitch), Forbes также указывает, что с точки зрения надежности они почти не отличаются от двух предыдущих групп, однако рейтинговые агентства оценивают их риски немного выше.
В числе прочего в материале говорится, что зачистка со стороны Центробанка сделала банковскую систему РФ более прозрачной. По словам младшего директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» (оно помогало Forbes в проекте) Людмилы Кожекиной, все больше банков обращаются за рейтингами. «Оставшиеся в живых банки готовы показывать рынку, что у них нет скелетов в шкафу, и стали больше сотрудничать с рейтинговыми агентствами», — констатируют в Forbes.
Полностью рейтинг «100 надежных российских банков — 2019» по версии Forbes выглядит так:
- ЮниКредит Банк;
- Райффайзенбанк;
- Росбанк;
- Сбербанк;
- ВТБ;
- Ситибанк;
- ИНГ Банк (Евразия);
- Нордеа Банк;
- Эйч-Эс-Би-Си-Банк;
- «Креди Агриколь»;
- СЭБ Банк;
- «ДельтаКредит»;
- Русфинанс Банк;
- «Бэнк оф Чайна»;
- Банк «Интеза»;
- Дойче Банк;
- Мидзухо Банк;
- Тойота Банк;
- Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия);
- Коммерцбанк (Евразия);
- «БНП Париба»;
- Фольксваген Банк Рус;
- Дж. П. Морган Банк Интернешнл;
- Газпромбанк;
- Альфа-Банк;
- Россельхозбанк;
- РН Банк;
- Запсибкомбанк;
- Банк ДОМ.РФ;
- «Кредит Свисс» (Москва);
- Всероссийский Банк Развития Регионов;
- Совкомбанк;
- ОТП Банк;
- «Зенит»;
- «Возрождение»;
- «Россия»;
- АйСиБиСи Банк;
- РНКО «Платежный Центр»;
- Московский Кредитный Банк;
- Тинькофф Банк;
- Промсвязьбанк;
- «Санкт-Петербург»;
- Кредит Европа Банк;
- Челиндбанк;
- Связь-Банк;
- «Центр-инвест»;
- СДМ-Банк;
- Хоум Кредит Банк;
- «Аверс»;
- Примсоцбанк;
- «Левобережный»;
- МТС Банк;
- «ФК Открытие»;
- Локо-Банк;
- Еврофинанс Моснарбанк;
- Экспобанк;
- Новикомбанк;
- «Уралсиб»;
- Металлинвестбанк;
- Сургутнефтегазбанк;
- Кредит Урал Банк;
- «Ак Барс»;
- «Национальный Стандарт»;
- РНКБ;
- Дальневосточный Банк;
- Меткомбанк;
- Абсолют Банк;
- «Ренессанс Кредит»;
- «Союз»;
- «Авангард»;
- «ЦентроКредит»;
- Уральский Банк Реконструкции и Развития;
- Транскапиталбанк;
- Челябинвестбанк;
- Саровбизнесбанк;
- «Русский Стандарт»;
- Азиатско-Тихоокеанский Банк;
- «Кубань-Кредит»;
- «Восточный»;
- СМП-Банк;
- Крайинвестбанк;
- БКС Банк;
- Севергазбанк;
- «Экспресс Волга»;
- Росгосстрах Банк;
- Киви Банк;
- «Финсервис»;
- Балтинвестбанк;
- Энерготрансбанк;
- «Кольцо Урала»;
- «Объединенный Капитал»;
- БыстроБанк;
- «Пересвет»;
- СКБ-Банк;
- «Приморье»;
- Аресбанк;
- «Международный Финансовый Клуб»;
- Фора-Банк;
- Ланта-Банк;
- НС Банк.