Стоимость пакета акций «Восточного», который фигурирует в поданном в суд иске «Финвижн Холдингс» Артема Аветисяна (миноритарий банка, 32%) против Evison Holdings (52%, конечный бенефициар — инвестфонд Baring Vostok), примерно равна месячной прибыли банка. Согласно иску «Финвижн» к Evison, который есть в распоряжении РБК , стоимость 9,99% акций банка в соглашении о кол-опционе закреплена и составляет всего 750 млн рублей. Прибыль банка за девять месяцев 2018 года равна 7,1 млрд рублей.

Накануне, 19 марта, «Финвижн» подала иск к Evison Holdings в Арбитражный суд Амурской области с требованием исполнить кол-опцион. Опцион первоначально был предоставлен на срок до 28 февраля 2017 года, а впоследствии продлен до 31 марта 2018 года. По условиям соглашения доля Аветисяна и партнеров должна была увеличиться до 50% плюс одной акции.

Соглашение о кол-опционе предполагало несколько вариантов уведомления Evison Holdings о праве «Финвижн» выкупить 9,99% акций «Восточного» по установленной цене. Как следует из иска, за четыре дня до истечения условленного срока, 28 марта, «Финвижн» начала отправлять уведомления об исполнении соглашения. Спустя день, 29 марта, Банк России согласовал исполнение опциона.

Компания Аветисяна потребовала через суд от Baring исполнения опциона на акции «Восточного» В результате исполнения опциона доля Артема Аветисяна и партнеров в банке должна была увеличиться до 50% плюс одной акции.

Правда, «Финвижн» не удалось перевести Evison 750 млн рублей за 9,99% акций «Восточного», так как компанией не были предоставлены банковские реквизиты. Их «Финвижн» запрашивала еще в апреле. Акции банка, соответственно, тоже не были переданы в собственность «Финвижн», отмечается в иске.

По условиям самого кол-опциона все споры, касающиеся соглашения, должны решаться в Лондонском международном арбитражном суде (LCIA), но в иске «Финвижн» утверждается, что это невозможно. В соответствии с российскими законами, корпоративные споры могут рассматриваться только третейским судом, являющимся постоянно действующим арбитражным учреждением. Правительство может наделить иностранный суд таким статусом, издав специальный акт. Но в отношении LCIA такого акта не издавалось, утверждает «Финвижн». Таким образом, решения LCIA не будут компетентными с точки зрения российского права. «Финвижн» подавала иск в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (МКАС), подходящий для такого дела, но Evison заблокировала рассмотрение спора в этом суде. В итоге иск был подан в арбитраж Амурской области, «Финвижн» ранее перерегистрировалась на острове Русский. До этого компания так же, как и Evison, работала на Кипре.