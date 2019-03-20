Акции подпавшего под американские санкции Еврофинанс Моснарбанка, принадлежащие ВТБ и Газпромбанку, могут быть переданы Росимуществу весной, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.



«Весной», — сказал он. «Передадут — будем смотреть, в каком состоянии банк, что там есть, какие активы. Сейчас это сложно сказать, нет полной информации», — добавил Моисеев, отвечая на вопрос о необходимости докапитализировать Еврофинанс Моснарбанк.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что правительство не исключает докапитализации подпавшего под американские санкции Еврофинанс Моснарбанка после его передачи в государственную казну.