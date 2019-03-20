Арбитражный суд Камчатского края на заседании 20 марта принял решение о введении процедуры принудительной ликвидации в отношении Камчаткомагропромбанка. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов, которое суд назначил ликвидатором.

Лицензия у Камчаткомагропромбанка была отозвана 31 января этого года. «Камчаткомагропромбанк осуществлял кредитование юридических и физических лиц, в том числе связанных с банком. Более 70% кредитного портфеля банка сформировано сомнительной и проблемной ссудной задолженностью. При этом кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем Банк России неоднократно предъявлял Камчаткомагропромбанку требования о доформировании резервов на возможные потери. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила значительное снижение размера собственных средств (капитала) банка и, как следствие, возникновение основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)», — пояснял регулятор.

По данным ЦБ, в деятельности Камчаткомагропромбанка прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов.

В начале марта стало известно, что кредитная организация оспорила в суде приказ ЦБ об отзыве ее лицензии.



АСВ оценило страховые выплаты вкладчикам Камчаткомагропромбанка в 1 млрд рублей, расчеты осуществляют Сбербанк и Россельхозбанк.