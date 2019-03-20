Из-за того что доля клиентов, посещающих офис для обслуживания, невелика, 22% организаций планируют сокращать количество отделений. Об этом сообщается в исследовании НАФИ.

О готовности их компании к сохранению текущего количества офисов заявили 28% топ-менеджеров. Еще 30% сказали, что скорее всего не будут сокращать количество отделений.

«Основные причины сохранения текущего числа офисов — желание повысить качество обслуживания клиентов, сохранить сегмент клиентов, которые не могут в настоящее время пользоваться цифровыми технологиями, привлечь новых клиентов», — отметили в НАФИ.

Почти каждый пятый пользователь финансовых услуг — 19% — указал, что никогда не посещает офис финансовых компаний, решая все вопросы онлайн. Только 3% пользователей финансовых услуг регулярно посещают офисы финансовых компаний раз в неделю и чаще, еще 4% — один раз в две недели. Каждый третий (35%) посещает офис раз в месяц, а равные доли пользователей (10—12%) — по одному разу в три месяца, полгода или год соответственно.

Пользователи финансовых услуг отметили, что наиболее частой причиной визита в офис является оплата обязательных платежей. На втором месте — получение справок и выписок (23%), на третьем — денежные переводы (20%).