Чистая прибыль группы Росбанка за 2018 год по МСФО увеличилась на 14% относительно 2017-го, достигнув 11,803 млрд рублей. Такие данные отчетности приводятся в материалах кредитной организации.

Группа включает одноименный головной банк — Росбанк, а также банки «ДельтаКредит», Русфинанс Банк и их дочерние общества.

«Результат, в частности, объясняется ростом чистого операционного дохода от банковской деятельности группы на 17% в 2018 году относительно 2017 года... Наибольший вклад в улучшение годового показателя внес рост процентного дохода на 9% и комиссионного дохода (в частности, из-за увеличения комиссионного возмещения от страховых компаний) на 24% за 2018 год относительно предыдущего года», — поясняется в релизе.

Объем кредитов до вычета резерва под обесценение на 31 декабря 2018-го достиг 768,035 млрд рублей, увеличившись с начала года на 6%. Объем кредитов юридическим лицам сократился на 1% до 307,514 млрд, физическим лицам и клиентам из сегмента малого бизнеса — вырос на 11% до 460,521 млрд, свидетельствует отчетность.

В релизе Росбанка сообщается, что в 2018 году объем выдачи розничных кредитов группы увеличился на 23% по сравнению с 2017-м. Основными драйверами продаж стали потребительские кредиты и ипотека (плюс 35% и плюс 27% соответственно). Рост продаж автокредитов составил 6%, POS-кредитов — 22%. В числе прочего указано, что на группу приходится 12% российского рынка автокредитования и 2,9% ипотечного рынка.

Объем средств клиентов вырос за год на 9% до 740,531 млрд рублей. Средства юридических и физических лиц показали одинаковую динамику, составив на 31 декабря 2018 года 451,571 млрд и 288,96 млрд рублей соответственно, при этом внутри корпоративного сегмента наблюдалась разнонаправленная динамика: объем средств крупных клиентов вырос на 11% (до 407,486 млрд рублей), а объем средств малого бизнеса сократился на 12% (до 44,085 млрд), следует из данных отчетности.



«Росбанк добился темпа роста текущих и сберегательных счетов розничных клиентов практически в два раза быстрее рынка (плюс 45% в 2018 году) благодаря росту количества активных клиентов в премиальном и зарплатном сегментах», — добавляют в банке.