Агентство по страхованию вкладов определило победителей конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, РТС-Банка. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Банком-агентом стал Сбербанк.

«25 марта 2019 года агентство начнет прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам кредитной организации АО «РТС-Банк» через банк-агент Сбербанк», — отмечается в сообщении.

О дате начала выплат страхового возмещения АСВ сообщит 22 марта.