Арбитражный суд Ярославской области на заседании 20 марта принял решение о введении процедуры принудительной ликвидации в отношении банка «Еврокапитал-Альянс» (Переславль-Залесский). Об этом в четверг, 21 марта, сообщает Агентство по страхованию вкладов, которое назначено ликвидатором.

Лицензия у «Еврокапитал-Альянса» была отозвана 25 января этого года. «Основным видом деятельности КБ «Еврокапитал-Альянс» являлось предоставление банковских гарантий с привлечением узкого круга посредников (агентов) на нерыночных и не соответствующих обычаям делового оборота условиях. Портфель выданных кредитной организацией гарантий составлял около 9 миллиардов рублей и превысил размер ее собственных средств более чем в семь раз. При этом формальный подход к оценке деятельности принципалов систематически приводил к занижению принятых КБ «Еврокапитал-Альянс» кредитных рисков по предоставленным банковским гарантиям, в связи с чем надзорным органом в адрес банка неоднократно направлялись соответствующие предписания. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций», — поясняли в Центробанке.

Кроме того, 20 марта Арбитражный суд Москвы принял решение о признании банкротом Русского Ипотечного Банка, о чем также сообщается на сайте АСВ (агентство назначено конкурсным управляющим).

Русский Ипотечный Банк лишился лицензии 23 ноября 2018 года. «В ноябре 2018 года в связи с оттоком значительной части клиентской базы (порядка 50% средств юридических лиц) произошло резкое ухудшение финансового состояния КБ «Русский Ипотечный Банк», связанное с острым дефицитом ликвидности. По этой причине банк оказался не способен своевременно исполнять свои обязательства перед клиентами. Таким образом, в деятельности кредитной организации возникло основание для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что свидетельствовало о наличии реальной угрозы интересам ее вкладчиков и кредиторов», — говорилось в сообщении регулятора.

«Дыру» в капитале Русского Ипотечного Банка на момент отзыва его лицензии Центробанк оценил в 1,8 млрд рублей.



В середине марта ЦБ сообщил, что временная администрация Русского Ипотечного Банка, назначенная в связи с отзывом его лицензии, в ходе обследования обнаружила признаки операций по выводу активов банка посредством приобретения неликвидных ценных бумаг.

