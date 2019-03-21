Банки предложили платежным системам взимать комиссию за проведение безналичных платежей только с банка-эмитента (выпускает карты), а банк-эквайер (осуществляет прием карт в торговых точках) освободить от выплат. Об этом говорится в выдержках из протокола посвященного этому вопросу заседания совета Ассоциации банков «Россия» от 18 марта (есть у РБК). Как сообщил РБК возглавляющий совет глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, эти предложения он направил вице-премьеру Дмитрию Козаку, в Банк России и Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Одновременно банки хотят, чтобы платежные системы взимали вознаграждение в российской, а не иностранной валюте, а его размер был ограничен уровнем в 0,1% от суммы платежа. РБК направил запрос в Visa, Mastercard, «Мир», ЦБ и ФАС.

Сейчас Visa, Mastercard, «Мир» и другие системы берут комиссии за транcакцию как с банка-эмитента, так и с банка-эквайера в пропорции примерно 50 на 50. Средний размер тарифа платежной системы (суммарно с обоих банков) составляет 0,3% от платежа. Visa устанавливает размер комиссий в долларах, Mastercard — в евро, «Мир» — в рублях. Если платежные системы примут предложения банков, то банки-эквайеры не будут платить свою часть комиссии (0,15% от платежа), а для банков-эмитентов размер комиссии в среднем снизится с 0,15% до 0,1%.

Комиссия, которую банки платят платежным системам, является самой небольшой частью торговой уступки (средняя по рынку — 1,5—2,5%), выплачиваемой за прием карт. Ее основная часть — межбанковская комиссия (интерчейндж, заработок банка — эмитента карты) со средним размером 1,6—1,8%, который устанавливается в соответствии с правилами платежной системы.

Лидером на рынке эквайринга, по данным ФАС, является Сбербанк: по итогам 2018 года объем платежей через его терминалы составил 13,1 трлн рублей (67,11% рынка). ВТБ по объему услуг занимает 7,95% рынка (1,557 трлн рублей), Альфа-Банк — 2,62% (503 млрд).

Крупнейший банк по числу выпущенных карт — Сбербанк. На 1 января 2019 года его доля достигала 71,13% (выпустил 117,6 млн карт). На втором месте — ВТБ с 6,4%, или 10,5 млн карт, на третьем — Альфа-Банк (3%, 5 млн карт).