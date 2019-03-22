Международное рейтинговое агентство Moody's считает маловероятным повышение рейтингов банка «Восточный», говорится в обзоре агентства.



Moody's ранее в марте понизило долгосрочный рейтинг депозитов банка в иностранной и национальной валютах до «Caa1» с «B3», установив также «негативный» прогноз по долгосрочному рейтингу. В агентстве отмечали, что это снижение отражает слабость корпоративного управления в банке на фоне существенного занижения показателей проблемных активов в его балансе, а также продолжающийся конфликт между его крупнейшими акционерами, который может сорвать допэмиссию акций в размере 5 млрд рублей.

Банк «Восточный» в ответ сообщил, что не разделяет мнения агентства, указав на устойчивые операционные показатели, поэтому отказывается от рейтинга Moody's.

«Учитывая «негативный» прогноз, повышение рейтингов банка маловероятно. Мы могли бы изменить прогноз на «стабильный», если акционеры обеспечат запланированную поддержку капитала и если мы увидим устойчивое улучшение показателей платежеспособности банка», — говорится в документе.

Moody`s снизило рейтинг банка «Восточный» до «Caa1» с «негативным» прогнозом Рейтинг банка может снизиться в случае, если банк претерпит существенное снижение финансирования или требования по резервированию превысят уже имеющиеся.

Более того, рейтинг банка может быть понижен, если он столкнется с существенным снижением финансирования или если требования по резервированию превысят указанные ранее.

Агентство также отмечает, что если вопрос с допэмиссией акций на 5 млрд рублей не будет решен в ближайшее время, он негативно скажется на депозитах клиентов из-за неопределенности в отношении корпоративного управления банка. «Пока что ни конфликт акционеров, ни внезапные изменения в правлении банка не повлияли на базу фондирования банка, в которой преобладают депозиты физлиц. В период с 1 сентября 2018 года по 1 марта 2019 года объем вкладов физлиц увеличился до 161,9 миллиарда рублей, или на 2,2%», — отмечает Moody's.

Помимо относительно низкого качества кредитного портфеля «Восточного», эксперты агентства обеспокоены ликвидностью и оценкой определенных активов на балансе банка, а именно некоторых ценных бумаг и непрофильных активов. «Последние в основном представляют собой земельные участки общей балансовой стоимостью 8,7 миллиарда рублей по состоянию на 30 июня 2018 года. Опасения по поводу качества, ликвидности и справедливой оценки этих ценных бумаг и непрофильных активов приводят к снижению оценки риска активов до «caa3» с «caa1», — указывает агентство.

