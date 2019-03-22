Банк России после обсуждения с банковским сообществом доработал проект положения «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе».

Как сообщает пресс-служба регулятора, проект доработан в том числе в части дифференциации обязательных требований и сроков внедрения системы управления операционным риском в зависимости от размера активов кредитной организации и типа лицензии. ЦБ предлагает выделить три категории кредитных организаций: банки с базовой лицензией и небанковские кредитные организации; банки с универсальной лицензией с активами до 500 млрд рублей; банки с универсальной лицензией с активами в 500 млрд рублей и выше. Для каждой категории проектом устанавливаются индивидуальные требования.

Изменения, внесенные в документ, также касаются установления порога регистрации потерь от событий операционного риска в соответствующей базе, уточнения определений видов операционного риска и видов потерь от него.

Проект положения устанавливает, в частности, требования к управлению риском информационной безопасности (в том числе киберриском) и риском информационных систем; к ведению базы данных о событиях операционного риска; к внутренней отчетности кредитных организаций по операционному риску; к политике кредитной организации в сфере информационных технологий; к дополнительным требованиям к капиталу, необходимому на покрытие потерь от реализации операционного риска, включая риск информационной безопасности (в том числе киберриск).



Документ является первым нормативным актом, выпускаемым в целях внедрения нового стандартизированного подхода «Базеля III» к оценке операционного риска для расчета нормативов достаточности капитала, отмечается в релизе ЦБ.