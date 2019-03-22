Россельхозбанк в настоящее время не планирует подавать в Банк России заявку на получение разрешения оценивать кредитные риски с использованием подхода на основе внутренних рейтингов банка (IRB- или ПВР-подход). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

В конце 2017 года зампред правления, главный бухгалтер кредитной организации Екатерина Романькова заявляла, что Россельхозбанк рассматривает возможность перехода на модель оценки кредитных рисков на основе внутренних рейтингов через два — три года.

«В настоящее время банк не рассматривает возможность подачи заявки на применение моделей количественной оценки кредитного риска с использованием подхода на основе внутренних рейтингов», — сказали в пресс-службе.

В банке уточнили, что решение о целесообразности перехода на использование ПВР будет принято по итогам оценки влияния такого перехода на значения нормативов достаточности капитала и с учетом практики применения этого подхода другими банками.

В настоящее время разрешение на применение внутренних рейтингов при оценке кредитных рисков есть у Райффайзенбанка и Сбербанка.