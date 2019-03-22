Активы Донхлеббанка на 5 марта этого года, дату признания его банкротом, составляли около 1,468 млрд рублей, а обязательства превышали 2,898 млрд. Такие данные приводятся в сводном отчете временной администрации кредитной организации, опубликованном в пятницу на сайте Центробанка.

Таким образом, банку-банкроту для исполнения обязательств перед кредиторами не хватает порядка 1,43 млрд рублей.

Ранее «дыра» в капитале Донхлеббанка оценивалась в существенно меньшую сумму — 209 млн рублей на дату отзыва лицензии исходя из оценки активов по итогам финансового обследования в 2,644 млрд рублей и обязательств в 2,853 млрд.



Лицензия у банка, базировавшегося в Ростове-на-Дону, была отозвана 21 декабря 2018 года. «Ключевым направлением деятельности Донхлеббанка являлось финансирование комплексных строительных проектов группы компаний, принадлежащих его основному собственнику. В связи с возникшими трудностями в реализации ряда указанных проектов на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемных активов. Надзорный орган на протяжении года неоднократно выявлял недооценку Донхлеббанком кредитного риска и завышение стоимости имущества в учете кредитной организации. Корректировка показателей деятельности банка на сумму недосозданных резервов выявила значительное снижение собственных средств (капитала) и, как следствие, возникновение оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства», — пояснял регулятор.