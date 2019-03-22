Российские предприниматели и фрилансеры столкнулись с проблемами при переводе денег из иностранных банков на счета в российские кредитные организации. Несколько человек рассказали Frank Media о блокировке переводов и закрытии счетов.

В частности, с проблемой столкнулись пользователи биржи фрилансеров Upwork (платформа, которая сводит фрилансеров с заказчиками по всему миру, зарегистрирована в Калифорнии).

«Сначала платежи не проходили на мои карточки Сбербанка и ВТБ, потом я привязала карту Райффайзенбанка, но и с ней тоже не получилось», — рассказывает индивидуальный предприниматель из России. Ранее на жалобы пользователей платформа Upwork рассылала сообщения, в котором объясняла удаление банковского аккаунта из системы невозможностью работать с данным банком из-за американских санкций и требований OFAC (речь шла конкретно о счете в Сбербанке).

«В российских банках, куда я звонила, сказали, что решить проблему не могут, все вопросы — к отправителю. Но правила платформы предусматривают, что все расчеты должны проходить через нее», — сетует бизнесмен.

Еще один предприниматель отмечает проблемы с переводами в российские банки из азиатских. На них жалуется и иностранец, работающий в России. Он не смог перевести деньги из филиала одного из европейских банков в Гонконге на свой российский счет. Банк потребовал депозит на случай возможных штрафов со стороны американских банков, где у него открыты корсчета. В итоге иностранцу пришлось отправить средства сначала на счет в Латвии и с него уже на российский счет.

CEO компании Mobile Angels Сергей Цымбал рассказывает, что его компания столкнулась с двумя проблемами: литовские банки закрыли счета его компании без объяснения причин, а немецкий Commerzbank отказал в открытии счета.

«Формально такие действия соотносят с требованиями «антиотмывочного» законодательства, но в приватной беседе немецкие банкиры нам пояснили, что получили директиву из центрального офиса свести к минимуму работу с компаниями с русскими владельцами, что якобы банк изменил модель рисков и работать с такими клиентами — это теперь потенциальный санкционный риск», — говорит Цымбал, указывая также на проблему с переводами. Например, с компании требуют паспортные данные всех контрагентов, кому отправляются деньги, но это скорее в рамках процедурах KYC («Знай своего клиента»).

Председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева предполагает, что проблема в излишней осторожности некоторых зарубежных банков, а также в том, что они не всегда вникают в глубину операции: легче заблокировать ее, чем разбираться, кому и на что идет перевод. «Азиатские банки традиционно сверхосторожны в части проверки переводов на предмет соблюдения «антиотмывочного» законодательства, могут месяцами разбираться в операции. Не исключено, что так же они относятся и к санкционным рискам», — рассуждает Обаева.

По словам международного финансового консультанта Исаака Беккера, российская финансовая система уже достаточно «усыпана» санкциями, и никто не хочет разбираться в деталях. «Зачем погружаться в эту канитель, когда можно просто отказать клиенту, потери банка при этом нулевые», — добавляет Беккер.

Ряд российских банков, включая Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие, находятся под секторальными санкциями США и Европы, ограничивающими доступ к зарубежным рынкам капитала. Но при этом они могут проводить трансграничные платежи, у них открыты корсчета в западных банках. Под более жесткие санкции попали СМП Банк, АБ «Россия» и Еврофинанс Моснарбанк. Они не могут проводить валютные платежи, а их клиенты — рассчитываться за рубежом картами международных систем Visa и Masterсard.



Сбербанк от комментариев отказался. Пресс-служба Commerzbank ответила, что обычно банк открывает счета при предоставлении необходимых документов. ВТБ и Upwork не ответили на запрос.