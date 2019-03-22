Миноритарный акционер банка «Восточный» — компания Артема Аветисяна «Финвижн Холдингс» просит Арбитражный суд Амурской области наложить арест на 9,99% акций, принадлежащих мажоритарному акционеру — кипрской Evison Holdings Limited, представляющей интересы инвестфонда Baring Vostok.

Как следует из опубликованного в пятницу определения суда, заявление о принятии обеспечительных мер 20 марта поступило от «Финвижн» в рамках иска, в котором она требует от Evison исполнить соглашение о кол-опционе от 26 августа 2016 года по приобретению этого пакета акций.

Пакет «Восточного» из дела Аветисяна против Baring оценили в 750 млн рублей «Финвижн Холдингс» Артема Аветисяна не смогла выкупить у Baring Vostok 9,99% акций «Восточного», потому что инвестиционный фонд уклонялся от исполнения соглашения. Стоимость пакета акций банка сравнима с его месячной прибылью.

Истец просит наложить арест на 80,229 млрд обыкновенных акций банка «Восточный» (это соответствует 9,99% уставного капитала) из принадлежащего Evison пакета, а также запретить руководству банка принимать решения и совершать любые иные действия по размещению дополнительного выпуска акций. Evison всего принадлежит 51,62% акций «Восточного», доля «Финвижн» — 32,02% уставного капитала.

Рассмотрение заявления о принятии обеспечительных мер амурский арбитраж назначил на 25 марта. По просьбе банка «Восточный» заявление будет рассмотрено в рамках судебного заседания.