Росбанк начал процедуру присоединения банка «ДельтаКредит», сообщается на сайте Центрального банка России.

«Банк России в соответствии с частью 5 статьи 23 федерального закона «О банках и банковской деятельности» сообщает о начале процедуры реорганизации публичного акционерного общества «Росбанк» (регистрационный номер 2272, Москва) в форме присоединения к нему акционерного общества «Коммерческий банк «ДельтаКредит» (регистрационный номер 3338, Москва)», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Ранее сообщалось, что Росбанк завершит присоединение дочернего банка «ДельтаКредит» к 1 июня 2019 года. Отмечалось также, что команда банка «ДельтаКредит» будет сохранена.

Росбанк объявил о решении присоединить «ДельтаКредит» в сентябре прошлого года.