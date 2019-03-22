Совет директоров банка «Восточный» принял решение перенести дополнительную эмиссию акций на 5 млрд рублей, рассказал газете «Ведомости» член совета директоров банка Шерзод Юсупов. О переносе допэмиссии на три месяца газете сообщил источник, близкий к Baring Vostok.

Допэмиссия была запланирована на апрель. По словам Юсупова, решение о ее переносе было принято по инициативе представителя Evison Holding, через нее инвестфонды Baring Vostok и Russia Partners контролируют 51,6% акций банка. Инициатива исходила от подконтрольной Baring Vostok компании, подтверждает человек, близкий к фонду. Эмиссия перенесена на три месяца, уточнил он.

Ранее инвестфонд сообщил, что уведомил Центральный банк России о сроках выпуска акций и о готовности выкупить эмиссию в необходимом объеме.