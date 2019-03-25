ЦБ во второй раз оценил состояние финансовой доступности для лиц с инвалидностью

Банк России провел второе исследование уровня востребованности финансовых услуг у людей с инвалидностью и наличия барьеров для их получения. Результаты представлены в понедельник на сайте регулятора.

Согласно данным «Исследования состояния финансовой доступности для лиц с инвалидностью в 2018 году» , доля людей с инвалидностью, использующих не менее одного открытого счета физического лица в кредитных организациях с учетом счетов по вкладам, составляет 90% (89,4% в целом по России). Доля людей с инвалидностью, имеющих платежную карту, равна 82,2% (84,4% по населению в целом). Таким образом, примерно 7,8% людей с инвалидностью имеют и используют банковский счет, но не имеют платежную карту.

Для людей с нарушениями опорно-двигательных функций основными препятствиями для пользования платежными картами являются недостаточный уровень доходов и риски, сопутствующие использованию платежных карт; для людей с нарушениями зрения — сложность условий договора и риски; для людей с нарушениями слуха — недостаточный уровень доходов и сложность условий договора.

Доля людей с инвалидностью, имеющих вклады (счета) в кредитных организациях и/или средства, размещенные в форме договора займа в некредитной финансовой организации (такая опция доступна в микрофинансовых организациях, кредитных потребительских кооперативах, сельскохозяйственных КПК), составляет 36,5%, что практически соответствует показателю по данным опроса среди населения России в целом (38,8%). При этом вклад (счет) в кредитной организации имеют 36% людей с инвалидностью, а размещенные средства в НФО — 1,3%.

В 2018 году на момент опроса доля людей с инвалидностью, имеющих непогашенный кредит и/или заем, составила 15,2%. Для населения России в целом данный показатель равен 26,8%. При этом 14% людей с инвалидностью имели непогашенный кредит в кредитной организации (в целом по России — 25,6%), 2,9% — в НФО (2,8% в целом по России).

«Как и в 2017 году, это может свидетельствовать как о более осторожном финансовом поведении людей с инвалидностью в отношении кредитования, так и о том, что финансовые организации могут воспринимать кредитование людей с инвалидностью в качестве более рискованного вида деятельности, чем кредитование других категорий населения, что, скорее всего, приводит к ужесточению условий кредитования для них (например, увеличению процентной ставки)», — рассуждают в ЦБ.

Большинство опрошенных в 2018 году заявили, что их текущий кредит/заем привлекался в форме нецелевых заемных средств, средств на ремонт жилья, отдых или лечение (включая медикаменты).

В 2018 году снизилась доля людей с инвалидностью, пользовавшихся услугами добровольного и обязательного страхования. Услугами добровольного страхования пользовались 19,9% населения России в целом и 9,4% людей с инвалидностью, а услуги обязательного страхования использовали 89,1% населения в целом и 97,9% людей с инвалидностью. В числе препятствий для пользования услугами фигурируют частые отказы страховых организаций таким клиентам.

При этом в 2018 году люди с инвалидностью оказались более удовлетворены работой кредитных организаций, чем в 2017 году. Люди с нарушениями слуха удовлетворены работой кредитных организаций больше (78,7%), чем люди с нарушениями зрения (77,3%) и опорно-двигательных функций (68,3%), но их доля меньше, чем в целом по России (81,4%). Удовлетворенность работой остальных финансовых организаций, а именно страховых организаций (17,1%), ломбардов (7,4%), микрофинансовых организаций (6,5%) и кредитных потребительских кооперативов (6,2%) среди людей с инвалидностью в 2018 году, напротив, снизилась.

Уменьшилась доля людей с инвалидностью, считающих, что пользоваться финансовыми услугами им сложнее, чем остальным россиянам. Наибольшая доля тех, кто сообщил о таких сложностях, среди людей с полной потерей зрения (64,4%) и с полной потерей слуха (51,4%). Меньше всего таких граждан среди людей с частичной потерей слуха (29,8%).



В числе прочего в обзоре сообщается, что в течение 12 месяцев до даты проведения опроса дистанционный доступ к банковским счетам для перевода денежных средств при помощи интернет-банкинга и/или мобильного банкинга использовали 45,1% россиян в целом и 36,6% людей с инвалидностью. Это больше, чем годом ранее, указывают в ЦБ.