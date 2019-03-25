Почта Банк имеет хорошие перспективы развития, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Почты России Николаем Подгузовым.

«Почта Банк имеет, конечно, очень хорошие перспективы развития», — оценил Путин.

«Действительно, Почта Банк — очень успешный проект. Востребованность финансовых услуг, особенно в сельской местности, очень высока. Мы сейчас, действительно, высокими темпами разворачиваем сеть банковских отделений и видим, насколько население хорошо отзывается о финансовых услугах в Почте России», — ответил Подгузов.

«Конечно, это еще одна очень важная функция, в том числе не только экономическая, финансовая, но и социальная, которую Почта Банк может исполнить, имея в виду, что сеть почтовых отделений по всей стране работает», — заключил президент.

Подгузов отметил, что все 42 тыс. отделений Почты России будут использованы для предоставления финансовых услуг.