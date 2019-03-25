ВТБ присоединился к Системе быстрых платежей (СБП), оператором и расчетным центром которой является Банк России.

В банке подтвердили факт подключения к СБП и отметили, что на данный момент в мобильном и интернет-банке через СБП можно только отправлять денежные переводы.



«В ближайшее время мы обеспечим возможность входящих платежей в рамках СБП», — прокомментировала через пресс-службу заместитель президента — председателя правления ВТБ Ольга Дергунова.

Система быстрых платежей: что это и зачем нужно? В России запущена Система быстрых платежей. Пока в тестовом режиме и лишь для некоторых клиентов нескольких «пилотных» банков. Банки.ру объясняет, как работает эта система и как ею пользоваться.

Напомним, с 28 января 2019 года система работала в тестовом режиме, услуги по денежным переводам с ее помощью оказывали лишь 12 финансовых организаций: ВТБ, Альфа-Банк, Тинькофф Банк, Росбанк, банк «Ак Барс», Газпромбанк, Киви Банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, СКБ-Банк и РНКО «Платежный Центр».



В полноценном режиме СБП заработала 28 февраля 2019 года. С этого дня эксплуатация системы стала доступна для всех банков, которые захотят к ней присоединиться. На 28 февраля ВТБ не оказалось в списке банков, принимающих переводы в СБП. Тогда в ВТБ объясняли, что продолжают тестирование на ограниченном круге клиентов, чтобы открыть доступ к системе «в ближайшее время».

СБП позволяет физическим лицам проводить мгновенные платежи в режиме реального времени по простым идентификаторам (например, по номеру мобильного телефона), независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода. Речь идет не только о привязанных к картам счетах, но и о переводах с текущих счетов клиентов.

