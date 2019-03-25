Private banking банка «Зенит» переехал в новый офис, говорится в сообщении кредитной организации. Отделение располагается по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 57, стр. 2.



«Новый офис занимает три этажа клубного дома с отдельным лифтом, охраняемой территорией, большим депозитарием и бесплатным подземным паркингом. Пространство отделения разделено на несколько функциональных зон», — отмечают в банке.

Бизнес-клиентам наряду с классическими банковскими и инвестиционными продуктами банка «Зенит» доступно юридическое и налоговое сопровождение. Сотрудники помогут оперативно решить финансовые вопросы, дадут рекомендации и сделают пребывание в офисе максимально комфортным, уточняют в финорганизации.