Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил рассмотреть на заседании наблюдательного совета «ВЭБ.РФ» безвозмездную передачу акций Связь-Банка от ВЭБа в собственность РФ.
«Рассмотрим целый ряд корпоративных вопросов и ряд сделок, включая сделку по безвозмездной передаче акций Связь-Банка от ВЭБа в собственность Российской Федерации, то есть в казну Российской Федерации», — сказал председатель правительства.
Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев сообщал, что Минфин занимается подготовкой проекта о передаче Связь-Банка в казну.
Минфин готовит законопроект о передаче Связь-Банка в казну России
Замминистра финансов Алексей Моисеев добавил, что с помощью передачи банка может быть докапитализирован Промсвязьбанк.