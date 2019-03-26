Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило столичному Далена Банку кредитный рейтинг «BB+(RU)», прогноз по рейтингу — «стабильный».

«Кредитный рейтинг ООО «МИБ «Далена» обусловлен умеренно низкой оценкой бизнес-профиля, сильной позицией по достаточности капитала, удовлетворительной оценкой риск-профиля, а также адекватной позицией по фондированию и ликвидности», — говорится в сообщении АКРА .

«Далена» — кредитная организация с базовой лицензией, специализирующаяся на расчетно-кассовом обслуживании корпоративных клиентов. В релизе, в частности, поясняется, что умеренно низкая оценка бизнес-профиля банка («bb-») отражает его слабую франшизу на рынке банковских услуг в сочетании с умеренно высокой диверсификацией операционного дохода и удовлетворительным качеством управления в контексте российского банковского сектора. Стратегия банка предполагает умеренный рост и сохранение фокуса на комплексном обслуживании юридических лиц.

Существенный запас по достаточности капитала сочетается у банка с невысокой операционной эффективностью. При этом банк является стабильно прибыльным.

Удовлетворительная оценка риск-профиля банка определяется удовлетворительным качеством риск-менеджмента при адекватном качестве требований вне ссудного портфеля. На начало текущего года активы «Далены» были представлены преимущественно средствами в Банке России (54,8%), а также долговыми ценными бумагами высокого кредитного качества (25,7%). Однако у банка отмечается повышенная концентрация на десяти крупнейших кредитных рисках (более 70% основного капитала). Дополнительно АКРА отмечает наличие у банка повышенного операционного риска, на долю которого, по расчетам агентства, приходится более 100% основного капитала. По итогам 2018 года доля кредитного портфеля банка составляла около 5% его совокупных активов.

По мнению АКРА, позиция банка по ликвидности является сильной. Избыток ликвидности определяется большим объемом высоколиквидных активов на балансе.



Сдерживающее влияние на оценку фондирования оказывает концентрация на привлеченных средствах от группы кредиторов, связанных с банком (около 44% его совокупных обязательств).