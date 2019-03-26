Банк «Юнистрим» открыл в Москве новый VIP-офис, говорится в сообщении кредитной организации. Отделение находится в ТЦ «Времена года» по адресу: Кутузовский пр-т, д. 48.

Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам здесь предлагается комплексное расчетно‑кассовое обслуживание, инвестиционные продукты и аренда банковских ячеек.

Помимо услуг для бизнеса, в новом офисе премиум-класса представлены все сервисы «Юнистрима» для физических лиц. Здесь можно совершать денежные переводы и платежи, погашать кредиты, оформлять банковские карты и менять наличную валюту по выгодному курсу.

Офис работает семь дней в неделю с 11 до 22 часов.