Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил привлечение к субсидиарной ответственности по обязательствам банка «Стройкредит» четырех его бывших руководителей, сообщает РАПСИ со ссылкой на постановление суда.

Экс-руководство кредитной организации обжаловало в апелляции определение столичного арбитража от 20 ноября 2018 года. Тогда суд удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов, однако приостановил производство в части определения размера ответственности до окончания расчетов с кредиторами.

Как отметил суд, АСВ подтвердило наличие в действиях контролирующих банк лиц признаков вывода активов, что повлекло за собой банкротство кредитной организации и является основанием для привлечения ответчиков к субсидиарной ответственности в солидарном порядке. Ответчиками по этому спору выступают Яков Пивоваров, Татьяна Жейкаре, Михаил Левицкий и Камиль Нарбеков.

Ранее РАПСИ сообщало , что сумма иска АСВ к указанным лицам составляла 9,2 млрд рублей.

В октябре 2018 года апелляционный суд подтвердил отказ АСВ в аресте имущества бывших руководителей этого банка. Агентство обжаловало в апелляции определение Арбитражного суда Москвы от 17 июля 2018 года, когда суд в рамках иска о привлечении к субсидиарной ответственности отказал в принятии обеспечительных мер.

АСВ просило суд запретить регистрационные действия в отношении двух автомобилей, трех нежилых помещений, земельного участка и жилого дома, принадлежащих ответчикам. Обращаясь в суд, заявитель не представил доказательств того, что непринятие заявленной им обеспечительной меры может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта либо причинить истцу значительный ущерб, отмечается в судебном определении.



Лицензия у «Стройкредита» была отозвана 18 марта 2014-го, а в июне того же года банк был признан банкротом.