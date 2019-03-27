Ряд российских банков уже подключились к китайскому аналогу SWIFT для облегчения взаиморасчетов между РФ и Китаем, сообщил начальник управления отношений с иностранными регуляторами департамента международного сотрудничества ЦБ РФ Владимир Шаповалов.

«Что касается сотрудничества в сфере платежных систем, уже ряд банков подключились к китайской системе CIPS (China International Payments System. — Прим. ред.), что позволило упростить процедуру маршрутизации платежей. Вы знаете, Банк России создал систему СПФС — систему передачи финансовых сообщений, ее экспортная версия была презентована в конце прошлого года, сейчас мы активно ее показываем всему миру, в том числе в Китае. Надеемся, что китайские банки будут активнее ее рассматривать и рассматривать возможность подключения», — сказал он в ходе VIII Международного форума «Россия — Китай».

Шаповалов подчеркнул, что этот факт позволит облегчить обслуживание товарооборота между Россией и Китаем.

Система передачи финансовых сообщений (СПФС) была создана Банком России в ответ на риски возможного отключения российских банков от международной системы SWIFT. Сама система в октябре 2014 года заявляла, что испытывает давление со стороны ряда государств, настаивающих на ее присоединении к санкциям против РФ, однако не намерена поддаваться.