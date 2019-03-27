В пилотном проекте цифрового профиля гражданина примут участие 16 банков. Об этом рассказала первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова в ходе выступления на пресс-конференции, посвященной созданию в России цифрового профиля гражданина.

«Желающих банков было больше, но мы отобрали крупнейшие для того, чтобы отладить с ними все технологии и процессы. И нам это даст существенный вклад в развитие цифрового профиля. Эти 16 банков входят в тридцатку крупнейших, и все крупнейшие банки присутствуют. Это три крупные страховые организации и продуты, которые мы в рамках пилота хотим попробовать, — кредит, ОСАГО и каско», — рассказала она.



Старт пилотного проекта назначен на апрель — май 2019 года, «пилотирование» будет проводиться в течение декабря 2019 — марта 2020-го. Оглашение результатов пилота запланировано на апрель 2020 года.

Ранее стало известно, что Минкомсвязь подготовила законопроект, вводящий понятие цифрового профиля граждан и юрлиц и описывающий его применение.

Согласно проекту, цифровой профиль — это совокупность сведений о гражданах и юрлицах, содержащихся в информсистемах госорганов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, а также в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).