Бизнес-модель нового Банка 131 будет базироваться на получении комиссионного дохода, сообщил Банки.ру основатель Банка 131 Дмитрий Еремеев.

«Нам не надо привлекать аудиторию, так как у нас есть три миллиона пользователей в экосистеме ePN. Это не «мертвые души», они ежедневно совершают трансакции, и для этих людей будут выпущены карты, которые они смогут привязать к своим электронным кошелькам. Для пользователей выгода будет в том, что комиссия за перевод денег из электронного кошелька на карту нашего банка будет значительно меньше. Это полностью трансакционная модель бизнеса. Возможно, в перспективе мы будем более широко работать с физлицами, но пока наша лицензия не включает в себя привлечение депозитов и предоставление кредитов», — рассказал он.

По словам Еремеева, в дальнейшем банк также планирует предоставлять услуги юридическим лицам, которые работают в сегменте e-commerce.

«Следующий этап — это работа с юридическими лицами, чья деятельность связана с Интернетом. Это и самозанятые, и ИП, и малый и средний бизнес. Мы оцениваем сегмент услуг для e-commerce в 500 миллиардов рублей в год и верим в то, что он будет расти темпами, сопоставимыми с ростом российского е-com рынка», — отметил он.

В России создан новый банк Банк 131 получит базовую лицензию ЦБ после оплаты уставного капитала.

Банк России 26 марта сообщил о том, что принял решение о государственной регистрации ООО «Банк 131» (Казань) и выдаче ему базовой лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц). Лицензия будет выдана после оплаты уставного капитала. Согласно данным ЕГРЮЛ, Банк 131 зарегистрирован с уставным капиталом 340 млн рублей. Единственным учредителем указан Дмитрий Еремеев, председателем правления — Александр Магомедов.