С момента запуска Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка — с 28 февраля этого года — сервисом воспользовались 46,8 тыс. банковских клиентов, которые совершили денежные переводы на 358,85 млн рублей. Об этом рассказали «Известиям» в Центробанке, уточнив, что жалоб на систему не поступало и проблем в ее работе не зафиксировано.

На первом этапе работы СБП граждане могут переводить деньги между своими счетами и клиентам других банков. А уже во второй половине 2019 года в системе можно будет расплатиться с юридическими лицами, например, за товары и услуги, в том числе с использованием QR-кодов, напомнили в ЦБ.

Сейчас к СБП подключены 12 банков: Газпромбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, «Ак Барс», Росбанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Тинькофф Банк, Киви Банк, СКБ-Банк, РНКО «Платежный Центр» (обслуживает карты «Кукуруза», «Билайн») и ВТБ. Последний присоединился к системе 25 марта.

Комментируя плюсы СБП, директор по развитию бизнеса компании «БКС Премьер» Антон Граборов отмечает, что номер мобильного телефона в отличие от номера банковской карты известен всем, платежи проходят в режиме реального времени. При этом сейчас перевод средств осуществляется бесплатно. ЦБ, который выступает оператором СБП, в первый год работы сервиса комиссию с банков не берет. Последние также пока не начисляют ее для клиентов. С начала 2020 года комиссия для кредитных организаций составит от 1 до 6 рублей в зависимости от суммы операции.

Необходимо дальнейшее подключение остальных игроков рынка к Системе быстрых платежей, считает эксперт. В результате СБП будет стремительно вытеснять обычные перечисления с карты на карту. В первой половине 2020 года доля сервиса на рынке переводов между частными лицами может превысить 50% как по объему, так и по количеству платежей, полагает Антон Граборов.

В ближайшее время к сервису планируют подключиться еще 100 банков, рассказывал ранее глава НСПК Владимир Комлев. В частности, крупнейший крымский банк РНКБ — таким образом, сервис станет доступен жителям полуострова.

Отмечают эксперты и минусы, связанные с СБП. В их числе — сворачивание направлений бизнеса ряда банков, которые прежде выступали альтернативой системы ЦБ, пояснил Граборов. Так, например, некоторые крупные кредитные организации предлагали свои сервисы перевода с карты на карту более мелким игрокам, получая за это комиссию. Развитие СБП ставит крест на этих направлениях бизнеса, считает эксперт. По его словам, в перспективе пострадать может и эквайринговый бизнес банков, поскольку предприятиям будет выгоднее оплата с помощью СБП.



Между тем Сбербанк, который ранее выступал с критикой сервиса ЦБ, сообщил об обсуждении возможной интеграции своей системы переводов по номеру телефона с СБП. Ранее о начале диалога с регулятором сообщал президент Сбербанка Герман Греф, но тогда, по его словам, речь шла лишь о поиске подходов для урегулирования ситуации. До этого Греф выступал против обязательного подключения к СБП и утверждал, что Сбербанк заслуженно занимает 60% рынка.