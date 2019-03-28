В прошлом году ЦБ выявил на рынке 2 293 организации, которые занимались незаконной выдачей займов населению. Об этом на MFO Russia Forum 2019 сообщил начальник управления регулирования Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Алексей Чирков.

«У нас на 15 марта этого года было 2014 микрофинансовых организаций в реестре. При этом, если говорить о черных кредиторах, то за прошлый год Центральным банком было выявлено, а также передана в правоохранительные органы информация о 2 293 нелегальных кредиторах. Это достаточно впечатляющая цифра», — сказал представитель Банка России. Он подчеркнул, что регулятор ведет работу, чтобы пресечь деятельность черных кредиторов.

Одно из нововведений — запрет нелегальным кредиторам требовать возврата выданных займов в судебном порядке. «Мы лишаем черных кредиторов экономического смысла их деятельности, поскольку они не смогут требовать назад то, что выдали», — пояснил Чирков.

Банк России не исключает, что вводимые им ужесточения рынка МФО приведут к росту количества черных кредиторов Чтобы снизить подобный риск, законодательно будут предусмотрены нормы, согласно которым черные кредиторы будут лишены права требовать исполнения обязательств по потребительским займам.

Ранее президент Владимир Путин на встрече с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной поручил регулятору разработать меры по повышению ответственности нелегальных организаций. Необходимые законопроекты практически доработаны, сообщил представитель ЦБ.

«Мы одновременно ужесточаем административную ответственность, и в перспективе для исполнения поручения президента будет введена уголовная ответственность. Законопроект подготовлен, находится в настоящее время в аппарате правительства в высокой степени готовности для внесения в Государственную думу», — отметил Алексей Чирков.