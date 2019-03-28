Люди пенсионного возраста в России стали чаще пользоваться банковскими картами: если еще три года назад они совершали только одну банковскую операцию, то сегодня в среднем уже семь активных операций в месяц, сообщил глава Сбербанка Герман Греф премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

Открывая рабочую встречу, глава правительства сделал особый акцент на том, что достаточно большое количество клиентов Сбербанка — люди зрелого возраста. «Я знаю, что вы довольно много занимаетесь вопросами подготовки различных программ, которые могли помогать этим категориям граждан решать свои задачи, они тоже очень разные: у кого-то это просто накопительные вопросы, у кого-то — связанные с небольшим каким-то предпринимательством, индивидуальной деятельностью, решением каких-то задач другого порядка, в частности ипотечных», — сказал премьер.

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«Мы сейчас серьезно работаем с тем, чтобы изменить наши интерфейсы в электронных каналах, потому что все больше и больше людей зрелого возраста начинают пользоваться электронными каналами», — сообщил Греф, отметив при этом, что Пенсионный фонд России помогает Сбербанку создавать условия для просветительской работы с пенсионерами.

«Это показывает свою эффективность, потому что если еще три года назад люди пенсионного возраста совершали только одну банковскую операцию — это снятие с кредитных карт наличных, то сегодня в среднем они уже совершают семь активных операций в месяц. Это очень позитивно», — уточнил Греф.