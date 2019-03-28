Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило МТС Банку рейтинг кредитоспособности до «ruBBB+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг «ruBBB-» со «стабильным» прогнозом.



«Повышение рейтинга банка обусловлено улучшением операционной эффективности вследствие его интеграции в бизнес акционера — ПАО «МТС», при этом растущая значимость банковского бизнеса для материнской группы позволяет банку при необходимости рассчитывать на оказание внешней поддержки, что нашло отражение в рейтинге», — поясняется в сообщении агентства.

Рейтинг банка также отражает умеренную оценку рыночных позиций, приемлемые достаточность капитала и ликвидность, адекватное качество активов, а также удовлетворительную оценку корпоративного управления.

Умеренная оценка рыночных позиций отражает достаточно узкую специализацию банка на беззалоговом кредитовании физических лиц (около 50% ссудного портфеля на 1 января 2019). Вместе с тем агентство отмечает умеренные конкурентные позиции в данном сегменте по сравнению с другими крупными игроками рынка.

«Банк является материально значимой дочерней компанией материнской группы и занимает одну из ключевых ролей в стратегии по интеграции банковского и телекоммуникационного бизнеса, что в перспективе позволит банку укрепить рыночные позиции в розничных сегментах», — указывают аналитики.

