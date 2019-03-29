Банкам не стоит требовать с клиентов избыточную информацию при операциях на незначительные суммы

«Противолегализационные» меры при приеме клиентов на обслуживание и работе с уже существующими клиентами следует применять с учетом степени риска возможного совершения ими операций в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Об этом говорится в информационном письме , подготовленном Банком России.

В документе регулятор дает разъяснения относительно права банков запрашивать у клиентов информацию об источниках происхождения денежных средств и иного имущества.



«В настоящее время мы выявляем случаи, когда банки используют это право, несмотря на отсутствие рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, в частности при совершении разовых операций либо операций на незначительные суммы», — пояснил заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин.