Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило рейтинг Евразийского банка развития (ЕАБР) до «ВВВ/А-2» после пересмотра критериев. Прогноз по рейтингу — «стабильный». Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.



«Рейтинги ЕАБР отражают нашу оценку профиля его бизнес-рисков как «очень слабого» и профиля финансовых рисков как «чрезвычайно сильного». Наша оценка финансового профиля банка улучшилась после калибровки нашего подхода к оценке статуса привилегированного кредитора и влияния этого фактора на наши расчеты коэффициента RAC», — поясняет агентство.

Долгосрочный кредитный рейтинг не учитывает вероятность получения банком экстраординарной поддержки со стороны акционеров в форме капитала, подлежащего оплате по требованию, поскольку рейтинги всех суверенных правительств — акционеров ЕАБР ниже оценки характеристик собственной кредитоспособности (stand-alone credit profile — SACP) банка — «bbb».



Кроме того, оценка значимости банка в качестве института развития как умеренной ограничивает вероятность получения им экстраординарной поддержки.

Агентство указывает, что в 2018 году инвестиционный портфель ЕАБР значительно увеличился — до 3,4 млрд долларов (то есть на 47%) к концу года. Это было обусловлено увеличением числа новых проектов и объема средств, выдаваемых в рамках действующих проектов (одобренных ранее, но не полностью выбранных). Значительное увеличение кредитного портфеля, как правило, может сказаться на качестве активов, замечают эксперты. Однако оно может позитивно повлиять на оценку профиля бизнес-рисков ЕАБР, в частности, на его роль и способность выполнять задачи, поставленные государствами-участниками, в случае усиления влияния банка на развитие экономик этих стран.

Аналитики отмечают, что экономическое давление на основных акционеров ЕАБР, Россию и Казахстан, снизилось.

Прогноз «стабильный» отражает ожидания аналитиков относительно того, что в ближайшие 24 месяца ЕАБР сможет эффективно управлять ростом бизнеса, не допуская ухудшения позиции по риску. Агентство допускает повышение рейтингов ЕАБР, «если банк будет поддерживать чрезвычайно высокие показатели капитализации на фоне более высоких темпов роста бизнеса, что укрепит его роль и значимость как института развития для стран-участниц».



Агентство может понизить рейтинги банка, если по-прежнему высокие темпы роста бизнеса не будут компенсироваться планами по докапитализации или если этот рост приведет к ухудшению качества активов, которое обусловит оценку менеджмента и корпоративного управления ЕАБР как слабых.