Чистая прибыль банка «Ак Барс» в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2018 год составила 7,48 млрд рублей против 7,28 млрд в 2017-м, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

«Положительная динамика стала результатом роста чистых процентных доходов на 28,4%, до 12 млрд рублей на фоне опережающего сокращения процентных расходов (на 8,5%)», — отмечается в релизе.

Банк в 2018 году увеличил чистые комиссионные доходы на 15,7%, до 3,11 млрд рублей. Рентабельность капитала банка по итогам прошлого года составила 11,6%, рентабельность активов — 1,8%.

Активы банка на конец 2018 года выросли на 21,2% по сравнению с началом года, составив 468,3 млрд рублей. Чистая процентная маржа достигла уровня 3,6% с 3,3% в 2017 году. Стоимость риска в 2018 году составила 0,8%, сократившись на 2,8 п. п.

Расходы на создание резервов уменьшились в 4,6 раза, до 1,5 млрд рублей. Кредитный портфель банка (до вычета резервов) увеличился на 18,7% в 2018 году, составив 223,2 млрд рублей. Портфель корпоративных кредитов (до резервов) увеличился на 18,4%, до 139,8 млрд рублей.

Портфель розничных кредитов увеличился на 19,3%, составив 83,4 млрд рублей. Основным фактором роста среди продуктов розничного кредитного портфеля стали ипотечные кредиты, увеличившиеся на 32,3% за год, до 58,9 млрд рублей.

Чистый совокупный кредитный портфель за год вырос на 19,5%, до 208,5 млрд рублей. Средства клиентов на счетах за 2018 год увеличились на 23,8% и на конец отчетного периода составили 360 млрд рублей. По итогам 2018 года банк нарастил капитал на 21%, до 70,8 млрд рублей. Коэффициент достаточности капитала, рассчитанный в соответствии с требованиями «Базель III», составил 19,61% по сравнению с 16,52% годом ранее.