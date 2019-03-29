ВТБ предупреждает, что в ночь на 31 марта в течение двух с половиной часов его мобильное приложение «ВТБ-Онлайн» и интернет-банк будут недоступны в связи с плановыми обновлениями. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кредитной организации.

«Будут проводиться плановые обновления информационных систем банка. Во время работ будут недоступны 31 марта с 1:00 до 3:35 (по московскому времени) интернет-банк и мобильное приложение «ВТБ-Онлайн» для физических лиц», — говорится в сообщении банка.

Отмечается, что после окончания работ все виды обслуживания будут вновь доступны в штатном режиме.